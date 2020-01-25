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影／休士頓工廠凌晨爆炸 周遭50棟房屋全毀

2020-01-25 11:55聯合報 編譯尤寶琪／即時報導

美國德州休士頓24日發生一起嚴重工業意外，一間工廠在凌晨發生大爆炸，造成至少2人喪命，約18人受傷。目前警方已經封鎖部分區域，展開調查。

這起大爆炸發生在休士頓當地時間24日凌晨4點，一聲巨響，把許多民眾從睡夢中給驚醒。爆炸威力強大，造成周遭214棟民房毀損，其中50棟全毀。現場畫面可見滿地震碎玻璃、屋頂倒塌以及車庫門破損。

推特上也有許多休士頓居民許多發文稱被巨響吵醒，不知道巨響原因。有民眾上推特分享自家門鈴監視器，記錄到爆炸瞬間影像，顯示遠方有火光冒出，緊接著監視器就被震歪，凸顯爆炸威力。

休士頓警長阿塞維多（Art Acevedo）證實有2名疑似為工廠員工不幸喪命，爆炸威力強大到破瓦殘礫800公尺外都可見到。警方目前已經展開調查，尚無證據顯示這是起人為刻意導致的事件。

休士頓消防局則在推特指出，目前尚無疏散要求，爆炸原因會盡快釐清。救援人員已經關閉其他儲存化學品容器的閥門，但表示不會立即噴水滅火，因為若有化學品洩漏在空氣中，噴水可能導致擴散，造成更嚴重汙染，目前只會密切監測火勢。當局監測周邊空氣質素，暫未發現有害物質，並呼籲民眾不要前往事發區域。

美國德州休士頓24日發生嚴重工業意外，一間工廠在凌晨發生大爆炸，造成至少2人喪命...
美國德州休士頓24日發生嚴重工業意外，一間工廠在凌晨發生大爆炸，造成至少2人喪命，約18人受傷。目前警方已經封鎖部分區域，展開調查。法新
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