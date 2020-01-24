美國商務部長羅斯：近期推出加強限制供貨華為的新規定

美國商務部長羅斯表示，美國近期將推出新規定，對華為的美國供應商施加更多限制。

羅斯在達沃斯的世界經濟論壇（WEF）接受彭博資訊訪問時說：「正在研擬相關工作，近期就會推出。」商務部發言人則說，將在準備就緒時發布公告。

羅斯表示，美國的最終目標並非切斷華為與所有美國供應商的關係，而是保護國家安全。他說，美中並未在第一階段貿易談判討論對華為的供貨限制，下一步討論也還沒啟動，「我們目前沒有特別打算在第二階段談判討論這個問題」。

羅斯稍早在彭博電視上說，華為一直在鼓勵美國企業繞過供貨規則，「這是非常危險的做法，從長遠來看對他們沒有好處」。美國政府在了解到華為能繼續向美國企業採購後，正在詳加檢視出口管制機制。

一些美國企業已藉由引用約束美國政府出口管制能力的規範，繼續供貨給華為。根據規定，若這些公司能證明相關產品的多數生產過程都是在美國境外，就能得到一些豁免。目前的門檻是75%的生產在海外進行，而政府正在討論把這個比率提高到90%。知情人士說，白宮管理預算局（OMB）正在調整相關規定，可能在短期內批准。

彭博引述知情人士指出，商務部正在考慮另一項針對直接供應產品的新規範，可能在幾周內走完流程；該規則將適用於在美國設計、但完全在海外生產的產品。

川普政府去年以國安威脅為由，把華為列入貿易黑名單，導致許多美國企業不能出售產品給華為，但也有一些美國供應商設法繞過規定，繼續向華為提供關鍵零組件。

若美國進一步限制供貨，可能危及華為繼續生產部分主要產品的能力。中國大陸官員威脅要對停止支持華為的企業進行報復。