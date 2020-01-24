「寄陰莖形狀巧克力給我」女星賽歐拉出庭曝淫魔強暴細節

好萊塢一線女演員安娜貝拉莎拉23日以第一位證人身分，當面指控前製片人溫斯坦闖進她的紐約公寓強暴她。(美聯社) 分享 facebook

好萊塢一線女演員安娜貝拉‧賽歐拉(Annabella Sciorra)23日以第一位證人身分，語帶顫抖地在法庭上當面指控前重量級製片人溫斯坦(Harvey Weinstein)，如何在1993或94年前後某日闖入她的紐約公寓，不顧她極力揮拳踢腳反抗、將她硬壓在床上，強暴了她。

59歲的賽歐拉並非溫斯坦性侵案的四名原告之一，因為她的案子發生在幾十年前，已逾追訴期。但她在作證時，細述溫斯坦對她強暴細節以及其他低級行徑。

面對七男五女組成的陪審團，賽歐拉吐露了幾十年來一直守密的事。她說，溫斯坦強姦她之後，曾繼續試圖對她口交。賽歐拉回憶：「一切令人作嘔。我開始顫抖、甚至不知道發生了什麼。就像是癲癇發作一樣。」

一個月後，她遇見溫斯坦，挺身向他挑戰那天發生的事，溫斯坦當時說：「天主教好女孩才這樣說。」然後語帶威脅地傾身對她說：「這件事只能你知我知。」

「我以為他會當場打我，」賽歐拉作證說道。遭溫斯坦強暴後，她開始自殘、不願離開自己的住所。

賽歐拉還表示，後來溫斯坦曾寄給她陰莖形狀的巧克力等物品，還曾在坎城影展期間，只穿著內褲、手拿潤膚油和錄影帶突然出現在她旅館房間。當時她瘋狂按下房間裡的電話按鈕求助，他才離開。

賽歐拉說，她一開始沒有將強暴案告訴任何人，連自己的兄弟都沒有說。「我以為他是好人。我覺得很困惑，但願自己不曾把門打開，」她告訴陪審團：「我想假裝這件事從未發生過…我想重新生活。」賽歐拉直到2017年才公開這段強暴遭遇。

溫斯坦的律師在法庭上，對賽歐拉的指控表示懷疑，指她從未因遭強暴而去找過警察或醫生。賽歐拉表示：「當時不知道那就是強暴。」賽歐拉後來提到溫斯坦把她推到床上時，曾友好地想哄騙她做愛，但她很快發現自己只想擺脫他、拒絕他。

辯方律師另外表示，賽歐拉曾告訴一位朋友說她「做了一件瘋狂的事，與溫斯坦發生性關係。」辯方以此顯示她是自願的，並非被強姦。

在賽歐拉作證過程中，現年67歲的溫斯坦大多面無表情，只有在嚼薄荷糖時偶而噘起嘴唇。如果溫斯坦被定罪，最高可能會被判終身監禁。

賽歐拉表示，她是在1990或91年在洛杉磯一場業內盛會認識溫斯坦。1993年，她出演他公司的浪漫喜劇「紐約月夜情」(The Night We Never Met)。她說，強暴案發生在1993年末或1994年初，溫斯坦在一次晚宴後載她回家，幾分鐘後，不請自來地出現在她家門口。

賽歐拉1997年曾在溫斯坦製作電影「警察帝國」(Cop Land)中演出；但她說當初試鏡時，不知道溫斯坦參與該片製作。