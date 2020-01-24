親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

外科主任初一到初五都值班 妻子嘆：要當病人才能見你

「寄陰莖形狀巧克力給我」女星賽歐拉出庭曝淫魔強暴細節

2020-01-24 17:59世界日報 記者胡玉立╱綜合報導

好萊塢一線女演員安娜貝拉莎拉23日以第一位證人身分，當面指控前製片人溫斯坦闖進她...
好萊塢一線女演員安娜貝拉莎拉23日以第一位證人身分，當面指控前製片人溫斯坦闖進她的紐約公寓強暴她。(美聯社)
分享

好萊塢一線女演員安娜貝拉‧賽歐拉(Annabella Sciorra)23日以第一位證人身分，語帶顫抖地在法庭上當面指控前重量級製片人溫斯坦(Harvey Weinstein)，如何在1993或94年前後某日闖入她的紐約公寓，不顧她極力揮拳踢腳反抗、將她硬壓在床上，強暴了她。

59歲的賽歐拉並非溫斯坦性侵案的四名原告之一，因為她的案子發生在幾十年前，已逾追訴期。但她在作證時，細述溫斯坦對她強暴細節以及其他低級行徑。

面對七男五女組成的陪審團，賽歐拉吐露了幾十年來一直守密的事。她說，溫斯坦強姦她之後，曾繼續試圖對她口交。賽歐拉回憶：「一切令人作嘔。我開始顫抖、甚至不知道發生了什麼。就像是癲癇發作一樣。」

一個月後，她遇見溫斯坦，挺身向他挑戰那天發生的事，溫斯坦當時說：「天主教好女孩才這樣說。」然後語帶威脅地傾身對她說：「這件事只能你知我知。」

「我以為他會當場打我，」賽歐拉作證說道。遭溫斯坦強暴後，她開始自殘、不願離開自己的住所。

賽歐拉還表示，後來溫斯坦曾寄給她陰莖形狀的巧克力等物品，還曾在坎城影展期間，只穿著內褲、手拿潤膚油和錄影帶突然出現在她旅館房間。當時她瘋狂按下房間裡的電話按鈕求助，他才離開。

賽歐拉說，她一開始沒有將強暴案告訴任何人，連自己的兄弟都沒有說。「我以為他是好人。我覺得很困惑，但願自己不曾把門打開，」她告訴陪審團：「我想假裝這件事從未發生過…我想重新生活。」賽歐拉直到2017年才公開這段強暴遭遇。

溫斯坦的律師在法庭上，對賽歐拉的指控表示懷疑，指她從未因遭強暴而去找過警察或醫生。賽歐拉表示：「當時不知道那就是強暴。」賽歐拉後來提到溫斯坦把她推到床上時，曾友好地想哄騙她做愛，但她很快發現自己只想擺脫他、拒絕他。

辯方律師另外表示，賽歐拉曾告訴一位朋友說她「做了一件瘋狂的事，與溫斯坦發生性關係。」辯方以此顯示她是自願的，並非被強姦。

在賽歐拉作證過程中，現年67歲的溫斯坦大多面無表情，只有在嚼薄荷糖時偶而噘起嘴唇。如果溫斯坦被定罪，最高可能會被判終身監禁。

賽歐拉表示，她是在1990或91年在洛杉磯一場業內盛會認識溫斯坦。1993年，她出演他公司的浪漫喜劇「紐約月夜情」(The Night We Never Met)。她說，強暴案發生在1993年末或1994年初，溫斯坦在一次晚宴後載她回家，幾分鐘後，不請自來地出現在她家門口。

賽歐拉1997年曾在溫斯坦製作電影「警察帝國」(Cop Land)中演出；但她說當初試鏡時，不知道溫斯坦參與該片製作。

警察紐約

延伸閱讀

性侵6女驚人細節曝光 淫魔：我有很棒律師

未成年就當小三！女星認與東出昌大外遇...當...

東出昌大與杏分居　被爆外遇戀上未成年女星

7男5女 溫斯坦性侵案陪審團就位

相關新聞

川普再廢環保法規 小水域開放隨便傾倒汙染物

2020-01-24 12:15

美嚴打「生育觀光」 傳限縮簽證

2020-01-23 23:12

遏「生育旅遊」 美簽新規24日上路 恐比照來美就醫案件

2020-01-23 14:53

川普彈劾案 民主黨向共和黨心戰喊話

2020-01-24 00:01

全美自殺率20年飆增4成 藍領最危險

2020-01-24 17:50

「空中諾亞方舟」要沒了！美政府將限縮可登機動物類型

2020-01-23 17:56

家長憂武漢肺炎擴散 維州公校叫停湖北學生參訪

2020-01-23 16:03

審理彈劾案／禁手機咖啡 7參議員偷戴Apple表入場

2020-01-23 15:56

中國旅遊健康警示 美國國務院升級

2020-01-23 15:54

伊拉克致函安理會 呼籲譴責美國暗殺行動

2020-01-07 11:43

美眾院通過彈劾 一次看懂川普兩項罪名

2019-12-19 10:14
看更多

熱門文章

高盛預估：「武漢肺炎」將成油價利空

2020-01-23 19:28

非洲女首富靠總統爸吞6百多億 遭檢方起訴

2020-01-23 21:57

美財長酸童貝里 要她先拿經濟學位再談大道理

2020-01-24 00:04

米努勤嗆瑞典少女：讀完經濟學再跟我談環保

2020-01-23 22:02

翁山蘇姬輸了 國際法庭下令緬甸防止種族滅絕

2020-01-23 19:13

為何拿SARS跟武漢肺炎比 可能低估市場風險？

2020-01-23 22:56

武漢肺炎擴散 歐亞股受創

2020-01-24 01:22

人生必去清單！ 「最美漁村」越南美奈旅遊攻略

2020-01-24 08:05

辦公室小物助抗癌 效果提升3倍

2020-01-23 20:29

川普再廢環保法規 小水域開放隨便傾倒汙染物

2020-01-24 12:15

英國月底正式脫歐 就等女王點頭

2020-01-24 00:01

孟晚舟引渡案雙重犯罪聽證結束 法官保留裁決

2020-01-24 06:28

三星面臨被動式基金賣壓？韓證交所將調整個股權重規定

2020-01-23 18:09

美國出現第2起武漢肺炎疑似病例 德州當局調查

2020-01-24 06:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top