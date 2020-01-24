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全美自殺率20年飆增4成 藍領最危險

2020-01-24 17:50世界日報 編譯馬永慶╱綜合23日電

聯邦疾病防治中心最新報告顯示，全美的自殺率20年內飆升了40%，其中又以包括礦工...
聯邦疾病防治中心最新報告顯示，全美的自殺率20年內飆升了40%，其中又以包括礦工在內的藍領階層職工風險最大。(美聯社)
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根據疾病防治中心(CDC)23日發表的一份研究報告，在不到20年內，全美的自殺率飆升了40%，其中藍領職工的風險明顯較高，尤其是採礦、油田、建築和汽車修理等行業的雇員。

CNBC報導，CDC使用參與2016年全國暴力死亡報告系統的32個州的數據，按性別分析各行業和職業群體的自殺率；研究人員按職業檢查了2萬975名16歲至64歲雇員的自殺率，結果顯示，無論男性或女性，建築和採掘工人(主要是採礦、油田和氣田)的自殺率最高。

CDC說：「先前的研究顯示，自殺風險與低技能工作、低教育程度、較低的絕對和相對社會經濟地位、與工作相關的致命方法和工作壓力有關，包括上司和同事差勁的支持、工作控制力不足和工作不安全感等。」

男性的總自殺率為每10萬人有27.4人，但建築行業的自殺率是每10萬人有49.4人。

對於婦女而言，總自殺率為每10萬人有7.7人；但從事建築業和採掘業的婦女，自殺率為每10萬人有25.5人，為所有行業中最高。

在各行業團體中，從事採礦、採石、石油和瓦斯的男性工人自殺率最高，為每10萬人有54.2人。

根據CDC的分析，在2017年，美國有近3萬8000名16至64歲的人死於自殺，總自殺率從2000年的每10萬人有12.9人增至2017年每10萬人有18人，上升40%。

公共衛生研究所為應付這種上升趨勢，展開了行業和職業研究，這有助於防止自殺。

這份報告的撰寫人在一份討論紀錄中說：「這些發現突顯針對性預防策略的機會，以及進一步調查可能增加自殺風險的工作相關因素。」

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建築男性

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