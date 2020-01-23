親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

神隱多天出聲 楊蕙如臉書報平安：沒離開過台灣

小年夜出包！台鐵官網、APP全掛點網哀嚎

「空中諾亞方舟」要沒了！美政府將限縮可登機動物類型

2020-01-23 17:56聯合報 編譯周辰陽／即時報導

美國聯邦運輸部22日發布法規制定通知，準備大幅限縮可登機的「情感支持動物」（emotional support animals）類型，未來只允許經專業訓練的服務犬上機，以避免旅客投機取巧、將自家寵物當成「服務動物」申報，規避125美元起跳（折合約台幣3752元）的加收費用。

部分旅客自稱他們必須攜帶動物出遊，以緩解焦慮等精神問題。現行條例也規定，航空公司需將情感支持動物視同服務動物，但航空業、其他旅客和身心障礙者權益團體長期以來一直主張，將情感支持動物和服務動物分別對待，理由包括民眾濫用規則，未經訓練動物上機可能咬傷乘客、和其他動物互咬，將排泄物留給機組員清理，也會危及真正的服務動物和乘客安危。

聯邦運輸部指出，各航空公司收到旅客針對服務動物的投訴，從5年前的719份，上升到2018年一年就超過3000份，有些航空公司已自行限制可上機的動物類型。修改法規是希望，確保身心障礙者繼續使用服務動物之餘，減少寵物被誤報成情感支持動物，並取締乘客把鴨、豬、鬣蜥、火雞或孔雀等罕見動物當成情感支持動物的現象。

根據修正草案，可陪伴旅客上機的服務動物僅限犬隻，且禁止航空公司拒載特定犬種。精神疾病患者可帶服務犬，但訓練必須等同協助肢體障礙人士的服務犬。至於提供情感支持、撫慰和陪伴的動物，都將重新歸類為寵物，讓航空公司自行設限。新規還包括，帶服務動物的旅客需比其他人提早一小時報到，限制單一航班可登機的服務動物數目和尺寸等等。

這項修正草案已開始徵求意見、為期60天，航空業界已表達歡迎之意，全美空服員工會（Association of Flight Attendants-CWA）主席尼爾森（Sara Nelson）就說，「空中諾亞方舟的日子有望落幕。」

美國聯邦運輸部22日發布法規制定通知，未來將只允許經過專業訓練的服務犬上機，以避...
美國聯邦運輸部22日發布法規制定通知，未來將只允許經過專業訓練的服務犬上機，以避免旅客投機取巧，將寵物當成「服務動物」以規避加收費用。圖為一隻情感支持孔雀，飼主原本希望帶著牠上機，最後遭航空公司拒載。路透/資料畫面
分享

寵物

延伸閱讀

星宇航起飛 K董變身機長完成自己開航空公司的...

新春連假出國保旅平險 班機延誤理賠需求最高

國籍航空春節後停飛武漢 林佳龍：專業判斷

武漢封城航班全部停飛 2000台商滯留

相關新聞

遏「生育旅遊」 美簽新規24日上路 恐比照來美就醫案件

2020-01-23 14:53

家長憂武漢肺炎擴散 維州公校叫停湖北學生參訪

2020-01-23 16:03

審理彈劾案／禁手機咖啡 7參議員偷戴Apple表入場

2020-01-23 15:56

中國旅遊健康警示 美國國務院升級

2020-01-23 15:54

華府特區控川普就職委員會 浮報款項圖利川普家族

2020-01-23 13:45

通報性騷被放假？錄音學院CEO說辭被否認

2020-01-23 13:08

紐奧良飯店倒塌月餘 罹難者曝屍照瘋傳

2020-01-23 13:07

性侵6女驚人細節曝光 淫魔：我有很棒律師

2020-01-23 13:04

美擴大旅遊禁令 傳緬甸等7國入列

2020-01-23 12:57

擋生育旅遊 川普政府祭新規

2020-01-23 12:53

西雅圖熱門觀光景點附近傳槍響 1死5重傷

2020-01-23 12:32

川普預計27日宣布擴大旅遊禁令 傳緬甸等7國入黑名單

2020-01-23 11:09

彈劾川普開審 封殺證人 陳述改6天48小時

2020-01-22 23:47

說說而已？川普宣稱希望波頓作證又說涉及國安問題

2020-01-22 20:23

一次比一次貴！川普二訪達沃斯花1.2億 為女兒多花百萬

2020-01-22 17:59

暴風女律師艾維納提 拒住古茲曼牢房

2020-01-22 17:46

伊拉克致函安理會 呼籲譴責美國暗殺行動

2020-01-07 11:43

美眾院通過彈劾 一次看懂川普兩項罪名

2019-12-19 10:14
看更多

熱門文章

繳回英王室頭銜…為何哈利吃3大虧？算給你聽

2020-01-23 10:00

安全氣囊瑕疵 豐田本田共召回610萬輛汽車

2020-01-22 20:44

澳洲C-130型消防飛機失事 3名美籍機組員證實身亡

2020-01-23 15:01

澳洲華裔網紅假扮骨折 免費升等國泰商務艙引網友炮轟

2020-01-23 10:56

意外直播到槍擊案 女子連中3槍後還對鏡頭燦笑比手勢

2020-01-22 21:34

終於不再變了！英上議院通過法案 本月31日正式脫歐

2020-01-23 11:49

梅根教哈利認識真實世界 適應新生活很開心

2020-01-22 22:12

大馬3歲童IQ142 成英國高智商俱樂部最年輕成員

2020-01-22 21:03

武漢肺炎會終結美股漲勢嗎？關鍵要看這一點

2020-01-22 19:20

川普預計27日宣布擴大旅遊禁令 傳緬甸等7國入黑名單

2020-01-23 11:09

彈劾川普開審 封殺證人 陳述改6天48小時

2020-01-22 23:47

印度山羊長詭異人臉 當地人視為「神的化身」

2020-01-23 11:54

要來硬的！川普關稅要脅 貿戰瞄準歐洲車

2020-01-22 23:47

亞航空姐「公主抱」鼻插管乘客下機 執行長讚：了不起

2020-01-23 16:59

哈利表哥竟然以王室身份拍廣告賺人民幣 惹罵聲

2020-01-23 15:04

影／訪耶路撒冷教堂動氣 馬克宏要以國維安「出去！」

2020-01-23 14:14

紐奧良飯店倒塌月餘 罹難者曝屍照瘋傳

2020-01-23 13:07

性侵6女驚人細節曝光 淫魔：我有很棒律師

2020-01-23 13:04

韓經濟回神 最糟時期已過

2020-01-22 23:58

國會高票贊成 希臘選出史上第一位女性總統

2020-01-22 21:37

馬丘比丘遭遊客破壞 秘魯裝監視器防再犯

2020-01-22 22:10

Uber傳已將Uber EATS服務轉讓在地競爭對手Zomato 交易金額為3.5億美元

2020-01-23 09:13

拆開包裝紙後要打結？他一個動作 曝露日本人習慣

2020-01-23 17:48

影／正妹保養重機影片教學 太低胸讓網友不知該看哪

2020-01-23 18:01

特斯拉市值創新高 馬斯克進帳500億美元邁出第一步

2020-01-23 13:12

德國納稅人為中共外宣買單？孔子學院再引質疑

2020-01-22 20:45

賓士母公司因為這件事 去年獲利可能再砍15億歐元

2020-01-22 23:20

特斯拉市值 衝破千億美元

2020-01-22 23:58

ASML看好記憶體市場復甦 淡化出貨中國執照更新疑慮

2020-01-22 21:17

川普和范德賴恩討論貿易協議 尋求降低美歐緊張

2020-01-22 21:11

年輕人夢想工作 未來可能不存在

2020-01-23 11:20

英國脫歐協議獲上議院通過 為月底前順利脫歐鋪路

2020-01-23 11:16

「空中諾亞方舟」要沒了！美政府將限縮可登機動物類型

2020-01-23 17:56

Netflix海外事業 大躍進

2020-01-22 23:58

特斯拉市值破千億美元 馬斯克可望獲巨額獎勵

2020-01-23 12:33

台北布拉格締結姊妹市後 海南航空停飛捷克首都

2020-01-23 12:33

說說而已？川普宣稱希望波頓作證又說涉及國安問題

2020-01-22 20:23

為員工健康著想！滙豐、騰訊限制員工到武漢旅遊或出差

2020-01-22 22:51

空汙太嚴重 曼谷近450所學校關閉停課

2020-01-23 02:09

遏「生育旅遊」 美簽新規24日上路 恐比照來美就醫案件

2020-01-23 14:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top