「空中諾亞方舟」要沒了！美政府將限縮可登機動物類型

美國聯邦運輸部22日發布法規制定通知，準備大幅限縮可登機的「情感支持動物」（emotional support animals）類型，未來只允許經專業訓練的服務犬上機，以避免旅客投機取巧、將自家寵物當成「服務動物」申報，規避125美元起跳（折合約台幣3752元）的加收費用。

部分旅客自稱他們必須攜帶動物出遊，以緩解焦慮等精神問題。現行條例也規定，航空公司需將情感支持動物視同服務動物，但航空業、其他旅客和身心障礙者權益團體長期以來一直主張，將情感支持動物和服務動物分別對待，理由包括民眾濫用規則，未經訓練動物上機可能咬傷乘客、和其他動物互咬，將排泄物留給機組員清理，也會危及真正的服務動物和乘客安危。

聯邦運輸部指出，各航空公司收到旅客針對服務動物的投訴，從5年前的719份，上升到2018年一年就超過3000份，有些航空公司已自行限制可上機的動物類型。修改法規是希望，確保身心障礙者繼續使用服務動物之餘，減少寵物被誤報成情感支持動物，並取締乘客把鴨、豬、鬣蜥、火雞或孔雀等罕見動物當成情感支持動物的現象。

根據修正草案，可陪伴旅客上機的服務動物僅限犬隻，且禁止航空公司拒載特定犬種。精神疾病患者可帶服務犬，但訓練必須等同協助肢體障礙人士的服務犬。至於提供情感支持、撫慰和陪伴的動物，都將重新歸類為寵物，讓航空公司自行設限。新規還包括，帶服務動物的旅客需比其他人提早一小時報到，限制單一航班可登機的服務動物數目和尺寸等等。