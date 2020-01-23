審理彈劾案／禁手機咖啡 7參議員偷戴Apple表入場

彈劾審理過程中，參議員禁用手機、禁咖啡零食，也不得交談或傳字條，必須打起精神聽台上的發言。 （美聯社） 分享 facebook 參院審理川普總統彈劾案時，維持專心成為多數參議員的一大挑戰，因為審理過程中禁止使用手機、禁咖啡零食，也不得交談或傳字條，而且兩黨論述幾乎是老調重彈，但多數參議員面臨連任壓力，只能盡量不埋怨並在眾多鏡頭的監督下努力打起精神。

眾院情報委員會主席謝安達21日「再次」談論有關彈劾案的證人、文件等議題，參院外交關係委員會主席里希(James Risch)多次舉手指向手表，謝安達才注意到是時候該表決了，因為之後是晚餐時間。

共和黨參議員布朗恩(Mike Braun，印地安州)表示：「這些事情我們都已經聽過了。」這番輕描淡寫顯示，參議員21日晚間普遍努力專心審案，但他們盡量不抱怨，因為正值2020選舉年，彈劾案有巨大政治風險。

大約三分之一參議員準備競選連任，在媒體注視下，若參議員參加史上第三次總統彈劾案還睡著的話，勢必得向選民好好解釋一番。

審理彈劾案時禁止使用手機與平板電腦，也禁止傳紙條、隨意走動和交談，甚至也禁止喝咖啡和吃零食。

不過仍可見到共和黨參議員賽瑟(Ben Sasse，加州)和柯洛布查(Amy Klobuchar，明尼蘇達州)在聽審時口中一邊咀嚼，其他參議員則利用視聽輔助協助大家保持清醒，例如川普私人律師塞庫洛(Jay Sekulow)發言時提高音量，似乎想讓參議員振作起來。

整個彈劾審理過程中，最認真作筆記參議員包括準備競選連任的溫和派參議員蘇珊·柯林斯(Susan Collins，緬因州)，以及民主黨總統參選人伊麗莎白‧華倫(Elizabeth Warren，麻州)。

雖然參院規定不得使用手機，要求所有電子設備都要留在衣帽間，但至少有七名參議員21日「鑽漏洞」，手戴蘋果智慧手表入場，這項裝置可與外界聯繫。

比較新版的蘋果手表具有手機功能，這代表參議員就算放下手機，也可透過智慧手表發送簡訊或撥打電話。