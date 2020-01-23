家長憂武漢肺炎擴散 維州公校叫停湖北學生參訪

來自湖北宜昌的訪問團本周將在Longfellow中學訪問，引起本地華人家長擔憂SARS悲劇重演，許多人出席答疑會表達意見。記者羅曉媛/攝影 分享 facebook 「當時都是看著醫護人員身穿太空服一般的防護服，頭戴面具全副武裝在前線服務。」一名華人家長對著一場學校聚會上的所有人說，「非典死了多少人，不希望這樣的悲劇在我們的社區重演。」

這場答疑會的地點不在中國，而是美國維吉尼亞州。

源起中國湖北武漢的新冠狀病毒連日來不斷擴散，美國21日宣布確診首例後，本土擔憂也在攀升，華人社區尤甚；北維州費郡華人較多的Longfellow中學，原訂22日起接待來自湖北宜昌的學生訪學團，但因華人家長對疫情擴散的擔憂，校方22日宣布暫停交流活動。

此次湖北宜昌的學生團共計師生及家長36人，由北京一教育組織率隊，原計畫從22日至29日在Longfellow中學訪問，期間將與本校學生一起上課。

華人家長→經歷非典憂重演

雖然宜昌距離新型冠狀病毒風暴中心武漢有200多哩，但該消息21日在微信家長群熱議，許多人轉發並發動其他家長向校方反映擔憂，其中也有人經歷過中國非典(SARS)時期，更有親人因此喪生，對於擴散如此之快的新冠狀病毒非常敏感。

為此，Longfellow中學22日上午聯合費郡衛生局在學校舉辦答疑，出席家長以華人為主；他們在會上反覆陳述新型冠狀病毒可能造成SARS一般的嚴重疫情，呼籲校方重視，少數非華人家長則對校方目前有哪些針對性舉措提問。

這樣一場小型的學校聚會，混雜了同理與誤解，未知與猜忌，卻正是面對武漢肺炎這類新型傳染病的眾生相。

例如會上有家長稱宜昌沒有機場，這些學生「肯定是坐動車途徑武漢到上海，而武漢人流量極大，火車上感染是常有的事。」

衛生局→36師生傳染風險低

不過，該觀點被維州衛生局官員否定，表示宜昌有機場，學生團也是從宜昌直飛上海。

衛生局傳染病學與人口健康部主任施瓦茲(Benjamin Schwartz)受訪表示，費郡衛生局與疾病防治中心、維州衛生廳密切合作追蹤疫情發展，目前並無跡象顯示，新型冠狀病毒是像SARS般高致命率、高傳染性病毒。

但許多華人家長並未因此寬心，他們認為校方不該在疫情如此嚴重的時刻仍冒風險，即便衛生部門說傳染風險極低，但也不是零風險，既有十天潛伏期，校方為何不能等潛伏期過後再安排活動。

兩個孩子都在Longfellow就讀的一名華人家長說，宜昌來的這些孩子也很無辜，組織方有很大問題，在這個節骨眼還把孩子們送來，一旦傳染，後果不堪設想。

Longfellow中學隸屬北維州最大公校系統的費郡公校，是當地知名優質高中，亞裔學生是繼白人學生之後的第二大群體，該學區也是華人聚居區，因此備受華人家長重視。

校方→風險雖低仍謹慎行事

校長卡羅爾‧金(Carole Kihm)22日下午宣布，為謹慎行事，決定取消該學生團的訪學活動，但會協助這些學生在大華府開展文化及教育活動，以便他們此行能有正向的體驗；校方說，師生安全和健康依舊是學校第一要務，儘管衛生部門官員表示，通過這批學生傳染新型冠狀病毒的風險極低，但校方認為還是有必要取消原計畫。

之前有四個華人寄宿家庭因新冠狀病毒爆發取消了對這批學生的接待，但也有非華人的寄宿家庭淡然處之。

該校科學教師布拉福德(James Bradford)是接待這批學生的寄宿家庭之一；他受訪說，他很理解華人家長對於該病毒的擔憂，但他也相信美國政府會對民眾說實話，既然說了這批學生傳染的風險極低，他就有信心；如果華人家長實在擔心小孩受到感染，可先請假數日，等過了潛伏期再返校上課，因為這些到最後都是個人選擇。

評論→過度反應的種族歧視

不過對於華人家長抗議這批宜昌學生來訪，也有不同聲音；在英文論壇DC Urban Moms and Dads的相關帖子下，有人評論這是過度反應的種族歧視；另有人說，這批從未經過武漢的孩子歡天喜地來美國交流，不料卻遭本土同胞這樣反對，也很可憐。