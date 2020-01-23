中國旅遊健康警示 美國國務院升級

美國發現第一起「武漢肺炎」確診病例次日，國務院22日依循美國疾病防治中心(CDC)指示，把前往中國的旅遊健康警示升為第二級，提醒前往武漢的旅客注意。

這是國務院領事事務局過去八天來第三度更新網站對武漢肺炎蔓延的旅遊健康警示，但卻是首度升高警示等級。

另方面，共和黨籍聯邦參議員柯頓(Tom Cotton，阿肯色州)22日表示，武漢肺炎爆發，中方對疫情通報「怠惰瀆職」，必須為嚴重後果負起責任，他擔憂武漢肺炎事件將成為危害世人健康的重大傳染病。

國務院的全球旅行安全警示共分四級，從最安全的「行使常規預防措施」、「提高警覺」、「三思而後行」，到最嚴重的「請勿前往」。

CDC21日在華盛頓州確認境內第一起武漢肺炎病例後，CDC宣布除了已有的舊金山、洛杉磯與紐約甘迺迪國際機場外，亞特蘭大與芝加哥國際機場也將篩檢來自武漢的直航與間接航班旅客。

國務院領事事務局官網並提醒有意前往武漢的民眾應避免與病患接觸、避免前往家禽市場或與動物接觸、經常性用肥皂洗手至少20秒鐘或使用酒精類洗手液清潔、建議年長或抵抗力差的旅客前往武漢前先向醫師洽詢。

柯頓接受福斯新聞網(Fox News)節目訪問時表示，導致武漢肺炎爆發的冠狀病毒還有太多未知數，但可以知道的是「中國共產黨再度現場被逮到，犯下掩飾、鎮壓及箝制嚴重危害公共衛生」的疫情發作訊息；柯頓指出，這種病毒愈來愈可能危及全球人類健康。

柯恩認為，設在美國的全球衛生機構首先必須致力於控制住武漢肺炎；再來就要追究中國的怠惰瀆職的責任。

柯恩說，幾個星期內，中國沒好好說明這種冠狀病毒；一開始說成武漢海鮮市場發生動物傳染冠狀病毒給人類事件。只是，目前大家開始了解，這種傳染病是人傳人。

柯恩表示，中國對武漢肺炎處理不當，堪比15年前對待嚴重呼吸道癥候群(SARS)疫情；他22日在推特連珠砲般發文，要追究中國的責任。