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遏「生育旅遊」 美簽新規24日上路 恐比照來美就醫案件

2020-01-23 14:53世界日報 記者顏伶如╱綜合報導

外國女性在美國生產，小孩可取得美國公民權，川普政府將加強防堵「生育旅遊」。美聯社
外國女性在美國生產，小孩可取得美國公民權，川普政府將加強防堵「生育旅遊」。美聯社
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川普政府23日將公布旨在防止外籍婦女來美「生育旅遊」(birth tourism)的簽證新規，並於24日生效上路。美聯社報導，根據國務院新規定，外籍人士申請美簽時，若被美國駐外使領館官員認定赴美主要目的是為了生下美國公民寶寶，屆時簽證申請將比照來美就醫案件處理，也就是申請人必須出示赴美就醫的證明，還要附上有能力負擔醫療費用的財力證明。

美聯社報導，知情官員透露，國務院23日將公布打擊「生育旅遊」的簽證新規，新規定24日便將生效。

從法律角度來看，到美國生產基本上是合法的，但在部分案例當中，專門經營「生育旅遊」的仲介機構因為涉嫌簽證詐欺、逃漏稅等問題，遭到聯邦主管機關查緝。

美聯社報導，打算到美國生小孩的外籍婦女，申請美簽時通常都會誠實以告，並且主動出示與醫院與醫師簽簽訂的醫療契約。

川普總統上台後，對於所有移民都採取緊縮政策，對於憲法保障任何人在美國出生就擁有美國籍的出生公民權(birthright citizenship)，川普更是念茲在茲，多次提出批判，甚至揚言撤銷。不過，專家學者以及內閣官員都曾表示，想要取消出生公民權，並不容易。

觀光簽證是外籍孕婦到美國生產的管道之一，簽證官在核發簽證時如何判定申請婦女是否懷孕，引發疑慮。目前，簽證官在審理簽證案件時，並不需要詢問申請婦女是否有孕在身或近期內是否打算懷孕。

「生育旅遊」在美國以及海外地區都是非常有賺頭的行業。美國仲介機構經常花錢打廣告，收取外國孕婦最高8萬元的包套服務，包括飯店住宿及生產的相關醫療照護等。過去幾年來，許多孕婦從俄羅斯、中國到美國生小孩，但川普上台之後就針對「生育旅遊」加強取締。

簽證生育川普

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