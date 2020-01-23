華府特區控川普就職委員會 浮報款項圖利川普家族

根據法院紀錄，川普總統就職委員會遭控耗資百餘萬元在位於華府的川普國際飯店(Trump International Hotel)租用宴會廳舉行派對，明顯涉嫌浮報款項、圖利川普家族。

華府特區檢察長萊辛(Karl Racine)指出，就職委員會涉嫌不當使用非營利組織基金，並與川普國際飯店管理階層、川普家族成員配合，安排舉辦各種活動。

萊辛指出，一名活動策畫者曾對川普、川普長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)及當時川普競選團隊顧問(Rick Gates)反映過價格方面的疑慮。

萊辛在聲明中指出，根據法律規定，非營利組織的經費使用必須符合公益目標，不能圖利私有產業、個人或公司企業，「在這起案件當中，我們將把這些非營利組織的花費追討回來，這些費用都是透過不正當管道，流入了川普家族企業。」

紐約房地產大亨出身的川普，就職之後雖然對於名下產業保留擁有權，但管理權則交棒給兩名已成年的兒子。過去幾年間，川普及川普家族多次被指控自肥，動用公共預算或非營利基金在川普名下產業消費。

對於圖利川普家族的指控，就職委員會22日回應表示，已經配合了相關調查，但到目前為止，委員會律師團尚未接到萊辛辦公室通知有關約談員工的細節。

就職委員會發言人也說，自從暑假之後，委員會就再也沒有接到檢察長通知，這次消息傳出可能是有心人士刻意操作，選在參院正在審議彈劾案的敏感時機。

就職委員會表示，財務運作都有經過獨立稽核，所有開銷的使用都符合法律規定。根據法院紀錄，川普就職委員會為了舉辦2017年1月的川普就職大典，總共籌募到1億700萬元。