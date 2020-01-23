性侵6女驚人細節曝光 淫魔：我有很棒律師

好萊塢前重量級製片人溫斯坦(Harvey Weinstein)性侵案22日開審，檢方形容溫斯坦利用其好萊塢影響力性侵虐待女性數十年，溫斯坦的律師則試圖將提出控訴的女性描繪成心甘情願的參與者。

檢察官梅根·哈斯特(Meghan Hast)告訴由七男五女組成的陪審團，溫斯坦「不僅是好萊塢製片大亨，還是個性掠奪者和強姦犯」。

哈斯特同時公開了溫斯坦如何性侵六名女性的驚人細節；檢方指出，2006年溫斯坦強行到前製作助理咪咪·哈雷(Mimi Haleyi)的公寓中對她進行口交。2013年，溫斯坦在紐約市旅館房間性侵了一位新進女演員，受害者遭性侵後在旅館浴室中發現了一根針頭，相信是溫斯坦先行注射好讓自己勃起。

另一回，當原告向溫斯坦說自己有新男友，溫斯坦「隨即將她拖進臥室，對她大喊說她還欠他一次，當場用力剝下她的牛仔褲。」檢方說，溫斯坦後來對這名女子表示：「我想為之前發生的事情道歉。我只是覺得妳很吸引人，我對你無法抗拒。」

哈斯特說，溫斯坦「完全缺乏同情心，必須負起全責。」

溫斯坦的律師達蒙·切羅尼什(Damon Cheronis)則拿出內容看來友善的電子郵件、行事曆紀錄和其他證據，提出反擊，質疑被告聲稱遭到攻擊的說法。

此案開審被各界視為「我也是」(#MeToo)運動具有里程碑意義的一刻；他的律師則指此案最後告上法庭，純粹是整體氛圍使然。

67歲的溫斯坦堅稱所有的性接觸都是兩廂情願。他離開法庭時告訴媒體，他對全案「非常有信心」、「我有很棒的律師」。溫斯坦面臨的五項控罪，包括強暴、未經同意對女性進行口交，未經同意性行為等，最高可判處終身監禁。

此案開庭後，檢方陸續將溫斯坦性侵六名女性的驚人細節公開。檢方指出，多數原告都對電影懷有夢想，希望在演藝圈有所突破。

除了指控溫斯坦性侵的兩名女性將出庭作證之外，一線女星安娜貝拉莎拉(Annabella Sciorra)等四名女性也將到庭述溫斯坦的性掠奪行為。安娜貝拉莎拉訂23日出庭。