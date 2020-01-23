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通報性騷被放假？錄音學院CEO說辭被否認

2020-01-23 13:08世界日報 編譯樊蕙／綜合報導

主辦音樂界盛事葛萊美獎的錄音學院(Recording Academy)執行長黛博拉‧杜根(Deborah Dugan)21日宣稱，自己是因為提出性騷擾薪資差距的申訴、並且高調指出提名過程中的利益衝突，才會被強制休假；不過，她的說詞22日遭她的前任嚴辭否認。

美聯社
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杜根出任錄音學院執行長六個月後，上周開始被強制放行政假；她的律師團隊在葛萊美獎頒獎典禮的五天前，向平等就業機會委員會(Equal Employment Opportunity Commission)提出歧視申訴。

根據申訴文件，杜根在去年12月22日寄給錄音學院人資主管的一封電子郵件中，詳細描述性騷經過與其他問題。

申訴指出，杜根的薪資低於去年離職的前任執行長波特諾(Neil Portnow)，她也認為自己是因為拒絕以波特諾先前薪資的半數聘請他擔任顧問，而遭到報復。

波特諾在2018年一場表演後台，被問到女性代表性不足的問題時，宣稱女性應該「力爭上游」而受到批評；他說這個說法是「用詞不當」，隨後便不再延長工作契約。

波特諾於22日出面駁斥所有指控，他說：「這些指控對我已經遭成嚴重的傷害，而且都是沒有根據的，我嚴正否認。」 波特諾也否認要求以年薪75萬元回雇。

錄音學院21日說，一名女性員工針對杜根提出申訴，指責她「惡言相向」並且讓工作環境「有害並且難以忍受」；杜根的律師則說這項指控不實。

錄音學院發表聲明稱，杜根提出辭呈並要求該學院支付她2200萬元後，開始放行政假期，而該學院是非營利組織。

杜根在申訴中宣稱遭到錄音學院總顧問卡茲(Joel Katz)性騷擾；而卡茲則21日出面否認；卡茲的律師威茲曼(Howard Weitzman)在聲明中說卡茲「絕對且斷然否認她對當晚的形容」。

薪資性騷擾

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