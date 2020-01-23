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川普預計27日宣布擴大旅遊禁令 傳緬甸等7國入黑名單

2020-01-23 11:09聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

美總統川普22日表示，很快將擴大旅遊禁令。消息人士先前指出，旅遊禁令黑名單將再增七國，包括白俄羅斯、厄利垂亞、吉爾吉斯、緬甸、奈及利亞、蘇丹和坦尚尼亞，但最後名單尚未敲定。

兩名要求匿名的美國政府官員說，美國土安全部官員已知會這些國家，若公布前有所改善，可以將其除名。

熟悉草案的消息人士稱，暫定名單上有白俄羅斯、厄利垂亞、吉爾吉斯、緬甸、奈及利亞、蘇丹和坦尚尼亞。官員說，部分國家已採取行動或釋出善意以遵守美方要求，以免列入黑名單。

一名官員指出，這些措施包括改善邊境安全、加強國家間的身分資訊分享，以及改善旅遊證件安全。目前尚不清楚有多少國家會進入最後名單。

川普在瑞士的達沃斯世界經濟論壇上表示，這麼做是為了保護美國。他表示，「我們正在新增幾個國家。我們的國家必須安全。你看到世界上正在發生的事，因此，我們有非常嚴格的旅遊禁令，並將再增加一些國家」。

這份草案清單中的五個國家擁有多數穆斯林人口或大量穆斯林少數族群。

目前在美國旅遊禁令名單的國家，有伊朗、利比亞、索馬利亞、敘利亞、葉門、委內瑞拉以及北韓七國，美方禁止這些以穆斯林為主的國家公民持移民和非移民簽證入境美國，但有例外情況，像是學生和在美國已有「重要聯繫」的人。

川普上任後沒幾天，於2017年1月27日宣布禁令，暫停伊拉克、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、葉門民眾入境90天，引發官司後修正。預料川普會在原始禁令三周年（27日）宣布新名單。

美國總統川普表示，將再擴大旅遊禁令。美聯社
美國總統川普表示，將再擴大旅遊禁令。美聯社
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川普白俄羅斯蘇丹

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