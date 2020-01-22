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說說而已？川普宣稱希望波頓作證又說涉及國安問題

2020-01-22 20:23聯合報 編譯張佑生╱即時報導

川普（左）與波頓的關係後來陷入緊張。美聯社資料照片
川普（左）與波頓的關係後來陷入緊張。美聯社資料照片
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美國總統川普22日宣稱希望前國家安全顧問波頓（John Bolton）出席參議院的彈劾審判作證，但可能有國安問題，所以波頓難以成行。

事實上，共和黨在參院幫川普護航不遺餘力，已經封殺了民主黨傳喚波頓作證的提案。

川普共和黨民主黨

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