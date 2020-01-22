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一次比一次貴！川普二訪達沃斯花1.2億 為女兒多花百萬

2020-01-22 17:59聯合報 編譯陳韋廷／即時報導

圖為川普22日一早在達沃斯跟伊凡卡一同前往跟美企老闆早餐會畫面。法新社
圖為川普22日一早在達沃斯跟伊凡卡一同前往跟美企老闆早餐會畫面。法新社
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瑞士達沃斯世界經濟論壇日前開幕，美國總統川普這次帶著女兒伊凡卡一同出席，但美媒Quartz報導指出，美國特勤局為了接送伊凡卡而在當地租賃車輛，此舉多花美國納稅人3.4萬美元（約台幣102.1萬元），更讓此次花在租車與住宿的開銷一舉突破400萬美元（約台幣1.2億元）。

上述開銷總額還不包括維安花費與維安人員薪水，也不含空軍一號往返華府與蘇黎世及從蘇黎世換乘「海軍陸戰隊一號」（Marine One）的220萬美元（約台幣6.6億元）支出。

報導中還說，這趟為期兩天的花費創下川普達沃斯行最貴的一次。川普上次造訪達沃斯是在2018年，當時花費180多萬美元，去年則因聯邦政府關閉而取消訪問。

川普華府伊凡卡海軍

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