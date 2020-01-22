暴風女律師艾維納提 拒住古茲曼牢房

暴風女的律師艾維納提，不滿被單獨監禁在大毒梟古茲曼住過的牢房。 美聯社 分享 facebook

川普總統桃色醜聞女主角「風暴女」丹尼爾斯(Stormy Daniels)的律師艾維納提(Michael Avenatti)，上周在加州被捕並移送至紐約市聯邦監獄，被單獨囚禁在墨西哥大毒梟「矮子」古茲曼(Joaquin "El Chapo" Guzman)曾住過的牢房，引發他的不滿，但獄方稱此舉可使艾維納提的安全獲得更大保障。

美聯社報導，艾維納提被控企圖控勒索運動用品巨擎耐吉公司(Nike)，目前被關在紐約的懲教中心最安全的地方，等候審訊。

曼哈頓大都會懲教中心靠近紐約華埠，典獄長利康-維塔立(M. Licon-Vitale)21日說，由於艾維納提聲名狼藉，以及此案備受矚目，所以當他17日晚遞送來此時，為他作這樣的安排。

維塔立在致聯邦地方法院法官加德菲(Paul G. Gardephe)的信中說：「為了艾維納提的安全，所以作這樣的安排。」

艾維納提的律師投訴，他被囚禁在曾關押過古茲曼的極端隔離又寒冷的牢房中，加德菲曾要求檢察官解釋艾維納提被關押情況。

辯護律師史瑞布尼克(Scott Srebnick)19日致函法官加德菲說：「該牢房大約華氏40多度，他被迫蓋上三床毯子睡覺，他一直情緒不穩就毫不奇怪了。」

他要求把艾維納提從高度安全的牢房轉到一般牢房，這有助於他為即將進行的庭審作準備。

檢察官稱艾維納提違反保釋條件後，他上周在加州被捕。他17日被押至紐約，為企圖勒索Nike高達2500萬元的控罪受審。他已辯稱無罪。

史瑞布尼克說，根據特別行政措施，艾維納提被關在該聯邦大都會懲教中心最安全的區域，以便外界難以與他聯繫。過去25年，這個特別區域已關押了幾十名恐怖分子。

維塔立說，艾維納提所受到的對待，與大都會懲教中心其他囚犯相同。

但史瑞布尼克說，艾維納提的囚室有一名獄警在外看守，並有兩部監視器對準他。

維塔立表示，他21日與艾維納提交談後，決定他可以在牢房持有合法資料，可以合法接觸訪客，以及進行日常社交電話聯繫。