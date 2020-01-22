最高法院拒絕速審歐記健保案 川普選情利多

最高法院21日拒絕了民主黨人要求速審封殺歐記健保的司法控案。 美聯社 分享 facebook

最高法院21日拒絕了民主黨人要求速審封殺歐記健保的司法控案，對試圖把健保作為今年選戰議題的民主黨人是沉重打擊，但紓減了川普總統和共和黨人對健保議題可能影響選情的擔憂。

聯邦上訴法院上月拒絕對歐記健保的合憲性做出裁決，並將該案發回德州的聯邦地區法院重審，此前，德州聯邦地區法官是裁決徹底否定歐記健保，但多個藍州和眾院民主黨人聯合提控，要求高院迅速干預聯邦上訴法院的裁決。

高院在一句話的簡短裁決中表示，大法官不會超乎常規地速審，但不排除在晚些時候全面審議，顯示高院是站在川普政府和挑戰歐記健保的共和黨紅州一邊。

高院沒有透露每位大法官對速審的投票結果，但在程序上，速審需要五位大法官贊成，普通審理四票即可。

高院表示，反對速審是因為沒有急迫性，儘管民主黨人認為，繼續增加歐記健保的不確定性，將對依賴歐記健保的數百萬人造成傷害。

高院同意把歐記健保的審議安排在10月開始的下一個會期，代表藍州提控的加州州檢察長表示，民主黨人對高院的姿態是持審慎地樂觀。

國會2017年底廢止歐記健保規定的不買保險者將被罰款，但其他規定仍繼續維持。共和黨的州近兩年前提控，要求廢除歐記健保，認為違憲。

川普對民主黨人攻擊他廢除歐記健保似乎很敏感，上周發推特說是他拯救了帶病投保條款，儘管他是支持廢除歐記健保。川普還批評衛生與福利部長公佈的民調，顯示美國在健保問題上對民主黨更信任。

有了高院的裁決，川普在連任競選中可不受約束地兜售歐記健保的替代方案。共和黨人主張廢除歐記健保，但一直沒有提出替代方案。民主黨人在2018年期中選舉中，是利用選民對健保問題的擔憂，重新奪回眾院的控制權。