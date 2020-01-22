伊朗學生持有效簽證被拒入美 法院阻止前已被驅逐

抗議民眾在法院外聲援德加尼。 美聯社 分享 facebook 移民律師和民權組織21日說，東北大學一名伊朗學生20日持有效學生簽證飛抵波士頓，但被拒絕入境，儘管律師緊急申請了臨時留美許可，但移民部門仍立即安排他搭乘下一個航班離境。

24歲的伊朗學生德加尼(Shahab Dehghani)是在波士頓的羅根國際機場過關時，被海關與邊境保護局(CBP)扣下，研判他準備在美長期居留，超過學生簽證許可的時間。

德加尼先是在波士頓麻州大學就讀，後來轉到東北大學。他的學生簽證審查了近一年，準備完成學業後返回伊朗。

CBP拒絕做出評論，但表示每個入境者都要證明他們的入境理由，包括健康、犯罪、安全、是否為公眾負擔和有無在美工作許可等。

德加尼20日在機場被扣時，律師向法院提出緊急要求，暫緩驅逐他出境，並獲聯邦法官迅速批准，定21日舉行聽證。但德加尼20日當晚已離開美國，飛往巴黎。

檢方稱德加尼是在法院的緊急令下達前便已離境，但律師挑戰說，法官下令時德加尼仍在機場，是移民海關人員違反法院的命令。

東北大學在與聯邦部門接洽，表示要爭取讓德加尼回到波士頓繼續他的學業。

移民維權組織說，自川普總統2017年發布穆斯林旅行禁令以來，德加尼是羅根機場的移民海關人員無視法院命令的最新案例。去年8月以來，抵美國後又被送回伊朗的學生至少10人，其中七人是在羅根機場。

德加尼的律師表示，受到檢查和盤問的伊朗學生增多，美國的伊朗裔社區不幸地成為目標。民權組織說，美國擊殺伊朗軍事領袖蘇雷曼尼後，在華盛頓州加拿大邊界入境的伊朗裔美國人被盤查長達數小時。