德州州眾議員補選 2020大選前哨戰

在2020年第一場大選的初選(黨團會議)投票日將至之際，各參選人無不加緊拜票，但他們不是在愛阿華州，而是替28日投票的德州州眾議會補選決選候選人站台。

德州福邊縣(Fort Bend County)28日將舉行眾議會補選決選，比總統大選初選州最早開跑的愛州早一周，這個種族多元的選區不會改變共和黨掌握德州首府的情況，但如同川普總統就任迄今的每一場補選，這次大選結果具有廣泛重要性：凸顯11月大選投票趨勢的第一頭繫鈴羊。

共和黨人認為，福邊縣補選是大選投票的試金石，關鍵在於能否動員少數族群選民；對民主黨而言，則是能否奪回德州州眾議會第八席。

這場選舉對民主黨而言，宛如11月大選的減壓閥，反映大量錢財和國家力量傾注於這場議會選舉。

民主黨這邊的重量級政治人物，像前聯邦眾議員歐洛克(Beto O`Rourke，德州)開直播，前副總統白登和前住房及城市發展部部長卡斯楚(Julian Castro)刷存在感，前紐約市長、億萬富豪彭博登門拜訪，其他人打電視廣告。

歐洛克去年11月宣布退出民主黨總統提名初選，他上周末在德州替同黨的伊莉茲‧馬可維茲(Eliz Markowitz)助選，又攜手卡斯楚一起替馬可維茲催票。歐洛克說：「這是國家目前發生的最重要選舉之一。」

除了總統大選，兩黨今年的選舉「大獎」在於贏得全美各州議會的掌控權，2020年人口普查後，選舉版圖將重新畫定，黨派影響力可能擴及未來十年的競選優勢。

這場補選對川普連任也很關鍵，他2016年在福邊縣領先對手10個百分點，但川普在福邊 縣的影響力已然式微；共和黨候選人蓋茲(Gary Gates)說，他過去兩個月來登門拜訪選民，越來越少人想談川普。