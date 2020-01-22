年輕人移入 南方「紅州」政治風向可能改變

美國的政治生態因為移民日益增加的趨勢也逐漸改變，過去被視為共和黨地盤的德州、亞利桑納州和其他南方州等，隨著從自由派州移入的人口愈來愈多，這些共和黨州的政治結構將可能會慢慢轉向。

新移民是否將改變南方政治生態的議題往往充滿爭議性，許多人擔憂這些保守派州最後會像北卡羅來納州一樣，在2016年冒出一位民主黨籍的州長。

據聯邦人口普查局(U.S. Census Bureau)的統計，德州、佛羅里達州、亞利桑納州、北卡州和喬治亞州等五州，在2018年到2019年間為全國人口成長最主要的地區，一年間這些地區增加共150萬人，包含自然出生和國內外遷徙等；而這些州在2016年的總統都是支持川普，而且也都由共和黨掌控州議會。

同樣時期的紐約州人口卻流失將近7萬7000人，加州也僅增加5萬1000名居民，和2014年增加的33萬6000人相比更是落差懸殊；反觀德州的遷入人口比率高達50%，人數超過12萬5000人，為全國人口增長最多的地區。

達拉斯聯儲銀行(Federal Reserve Bank of Dallas)勞工經濟學者皮雅‧奧雷紐斯(Pia Orrenius)指出，雖然因為人口成長的關係房價和油價都跟著上漲，但是和紐約州或加州等都會州相比，德州仍然是許多移民的首選；如果要和國內的核心區域相比，德州的居住成本也不如以往有競爭性。」

由於許多「紅色州」具有上述這些特性，吸引更多年輕人移入；人口統計學者波特(Lloyd Potter)說：「如果你觀察一些以前曾經是共和黨州的搖擺區，他們變得比以前更競爭。」

波特補充說：「年輕世代的進步派也逐漸離開鄉村地區，這個現象反映在德州將近90多個小鎮和鄉村地區，這些地區的人口都在流失，也會成為一種政治生態的改變。」

新移民的增加不僅挑戰德州的共和黨支持者，也影響其他南方州和西南地區；德州南方衛理大學(Southern Methodist University)政治科學教授吉爾森(Cal Jillson)說：「民主黨逐漸掌握這些地盤，特別是亞裔和西語裔移民眾多的郊區。」