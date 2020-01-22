希拉蕊．柯林頓批桑德斯政客 「沒人喜歡他」拒承諾支持

2016年民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓，拒絕表明若是桑德斯贏得民主黨提名，是否會支持他。圖為柯林頓和桑德斯2016年參加競選活動。 法新社 分享 facebook 2016年總統大選民主黨初選時，與競爭對手桑德斯(Bernie Sanders)結下心結的希拉蕊．柯林頓(Hilary Clinton)，拒絕表明若是桑德斯贏得民主黨2020總統大選提名，是否會支持他；不僅如此，柯林頓還對桑德斯的政治風格，不假辭色譴責他是十足的政客，「沒有人喜歡他」。

對於柯林頓的說法，和其他參選總統的參議員一樣，21日在華府出席參院審理川普總統彈劾案的桑德斯則低調回應；他在一份聲明中說：「我們將攜手向前，擊敗美國歷史上最危險的總統。」

「好萊塢記者」(Hollywood Reporter)21日刊出希拉蕊．柯林頓專訪，面對是否支持桑德斯的問題，她說：「還不到談此事的時候，現在還是初選激烈競選階段。」她接著指出：「除了他本人，他周圍的文化、領導團隊、支持者和他的網路『伯尼兄弟幫』(Bernie Bros)對許多競爭對手、尤其是女性候選人的強烈攻擊，我真希望人們能多多關注，他允許這種文化真叫人擔憂；不單是允許，(他)似乎還非常支持。」

柯林頓說：「我不希望我們再走這條路，用侮辱和攻擊來競選。」她表示：「我認為人們在做決定的時候，對這種行事模式應該好好考慮。」

現在正是民主黨2020大選提名關鍵時刻，距愛荷華州民主黨團初選只剩不到兩周。柯林頓的言論無疑揭開她和桑德斯在2016大選民主黨初選激戰時留下的傷疤，但也有可能激起桑德斯效忠者的反彈；他們之中有許多人相信，2016年大選提名人最後由柯林頓出線，是民主黨內部操控的結果。

柯林頓的助理試圖緩和她的言論可能帶來的影響。她的發言人Nick Merill推文說：「無論是誰被提名，我們都得全力支持。@HillaryClinton也不例外。」

專訪中，柯林頓被問到她在一部即將上映的紀錄片裡，談到，桑德斯在國會多年「沒人喜歡他、沒人願意與他合作，他什麼也沒做。」她是否仍持相同看法，柯林頓的回答是：「還是一樣」。

柯林頓指責桑德斯的支持者在政壇中鼓勵性別歧視文化。這項指控格外敏感，因為，桑德斯的頭號進步競爭對手華倫(Elizabeth Warren)指他曾私下對她說「女性沒辦法贏得白宮寶座」。桑德斯後來否認曾這麼說，但華倫上周於愛阿華州辯論會後，拒絕去握桑德斯已經伸出的手，兩人還互指對方是「騙子」。