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使用超過15年 大華府最耐開車日品牌稱霸

2020-01-22 14:02世界日報 記者羅曉媛／華盛頓報導

二手車在美國日常生活中隨處可見，但根據最新研究，美國人維持一手車的時長在2019年達到歷史新高的7.4年，其中最耐用的車型多出自日本品牌；而汽車研究網站iSeeCars.com發布的數據顯示，大華府民眾保存時間最長的一手車，是豐田的Sienna廂型車(minivan)。

網站分析全美35萬多輛汽車，由此找出車主使用超過15年以上的耐用車款，而在大華府地區，車主使用時間最長的一手車分別為豐田Sienna廂型車、豐田Highlanders、速霸陸(Subaru)Forester、本田運動休旅車(SUV)CR-V、本田轎車Accord。

iSeeCars.com指，豐田Sienna得以「勝出」，是因為車主多喜歡它的方便，許多人不想買廂型車，但只要買了，他們就會喜歡上廂型車的便利。

在大華府市場，24.2%的Sienna車主仍然是最早的那批一手車主，持車超過15年，豐田Highlander一手車主則占21.1%，速霸陸Forester一手車主20.4%，本田CR-V一手車主19.3%，本田Accord一手車主18.5%。

網站指，這些長期開一手車的「忠誠」車主有許多共性，通常他們開了超過15年以上的汽車來自日本，且以可靠性聞名，相比其他品牌的汽車，這些日本車也不需要很昂貴的修理費用。

相反，由於持有成本和維修成本頗高，轉手頻率最高的車款多是歐洲品牌，包括賓士C Class系列，寶馬3系列，陸虎(Land Rover)的發現神行系列和路虎攬勝(Evoque)系列，在一年之內就轉售的比率均超過10%。

修車業者Wahid在北維州經營汽車修理廠Capitol Auto Care 20多年，他受訪指出，1990年代從業以來，經手過無數日本、歐美品牌車，其中日本品牌的汽車勝在好打理、維護低，尤其豐田汽車，可靠度高，所以在本地很受歡迎；不過歐洲汽車雖然修理和維護昂貴，但開起來感覺好、更舒適，所以無論如何選擇品牌，都要有所取捨。

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