影／童貝里在台下！川普達沃斯批氣遷「末日預言家」

一年一度的世界經濟論壇（WEF）正在瑞士達沃斯召開，美國總統川普和瑞典環保少女童貝里21日先後發表演說。川普以不點名方式，批評童貝里等環運分子是「不時出現的末日預言家」，童貝里則回批各國政治領袖的「空話及虛假承諾」。

川普的演說並未提及氣候緊急狀態，而是吹噓自己將停滯的經濟轉變成「咆嘯的機遇間歇噴泉」，美國的經濟榮景「前所未有的好」，同時承諾致力保存「威嚴上帝的創造物和世界的自然美景」，並宣布美國將加入「植樹一兆棵」（One Trillion Trees）計畫。

緊接著，川普直指此刻不是悲觀的時刻，而是樂觀的時刻，還稱恐懼和質疑不是好的思維過程，呼籲抵制「不時出現的末日預言家和他們的災厄預測」，直指這些人是「昨日愚蠢算命術士的繼承人」，只想看到政經產業領袖「做得不好」。

川普還說，許多「危言聳聽分子」曾預測世界將面臨人口爆炸危機、大糧荒和原油枯竭，目的是要掌握絕對權力，支配、改變和控制日常生活方方面面。他強調，絕不讓「極端社會主義分子」摧毀經濟、破壞國家和剷除自由。

川普演說當時，一臉木然的童貝里就坐在台下聆聽。她隨後也發表演說，批評美國退出巴黎氣候協定，並指去年的「我們的房子正在著火」警告一事無成，各國政治領袖不在乎沒有兌現減少碳排的承諾，只會發表空話及虛假承諾，「告訴孩子毋須擔心…別太悲觀，然後閉口不言，完全沒有採取行動。」

對於川普支持的「植樹一兆棵」計畫，童貝里則稱種樹當然是好事，但遠遠不符所需，無法代替真正的減災和自然野化。世界需要的不是降低碳排，而是停止碳排。