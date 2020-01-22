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緊急治療中心湧現 麻州擬統一規範

2020-01-22 13:54世界日報 記者劉晨懿之／波士頓報導

麻州緊急治療中心(Urgent care)湧現，為感冒、感染、割傷或其他常見疾病患者提供服務。雖然緊急治療已成為醫療健保常見術語，但在麻州並沒有州級定義，因此存監管困難問題。當前議會擬增加新規定，但面臨行業抵制。

波士頓環球報報導，麻州健康與人類服務局負責人薩德思(Marylou Sudders)說，缺乏標準意味著任何市場上的提供者都可以標榜自己為「緊急護理」，病患不知道進去就診會發生什麼。

緊急護理是去年州長貝克提出的醫療保健改革提案的其中一個重點，希望這些中心能夠夠普通診所一樣需申請執照，為持有麻州健保(MassHealth)的低收入病患提供服務，同時提供精神健康服務等。

當前，麻州參眾議員提出了十多個與緊急護理中心相關的提案，參眾議會都在研究包含該行業法規的其他立法。

不過，緊急護理中心的運營者表示，這些法規可能減緩發展甚至殺死這個提供便利且可負擔醫療的行業。他們經常去州府，遊說試圖阻止參眾議會影響他們的經營模式。

CareWell緊急護理執行長Shaun Ginter說，任何形式的監管都會增加成本和複雜性從而損害這個行業。

緊急護理公司還反對貝克提出的讓他們提供某些精神健康服務。這些中心通常都是配備基礎或急診服務的意思，沒有精神保健背景；如果遵守則意味著要改變人員配置模式。

這些行業高管同時還提出，州府不僅不應執行新規定，而且應該簡化使用麻州健保者使用緊急護理的繁雜程序。當前，麻州健保要求從家庭醫生轉介才能覆蓋緊急護理。州府官員表示，只有開始實行監管，才能去除這些限制。

根據州府和行業數據，當前麻州約有180個緊急護理中心，大部分在過去十年開放。

這些緊急護理中心大部分來自相對較新的盈利公司，也有一些傳統非營利性醫院組織開設。這些中心通常設在中產階級或富裕社區，在大多數醫療服務都關門的晚上和周末也開放，提供步入式服務，接受醫保，且通常承諾費用低於醫院急診室，但不接診危及生命的緊急情況。

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