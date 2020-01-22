使用大麻 有潛在心血管危害

BWH最新研究，使用大麻或存潛在心血管疾病風險。美聯社 分享 facebook

布萊根婦女醫院(Brigham and Women`s Hospital)最新研究發現，超過200萬心臟病患者正在或曾經使用大麻，呼籲針對大麻潛在心血管風險進行更多研究。

該報告分析2015至2016年美國國家健康和營養調查結果，受調查的近9000萬名稱使用過大麻的成年人中，約2.3%患有某種形式的心血管疾病；而自2016年以來，多個州已將娛樂大麻合法化，因此這一數字還在不斷增加。

波士頓環球報報導，雖然研究人員並未得出大麻會導致心臟病的結論，但該研究團隊在聲明中表示，「觀察研究已將大麻的使用與一系列心血管病風險聯繫，包括中風、心律失常和心肌難以正常泵吸等疾病。」

BWH心血管專家、研究作者Muthiah Vaduganathan說，這對我們來說大開眼界。他，當前我們正在經歷流行病學轉變，越來越多患者正在控制吸菸，我們看到戒菸者在心血管健康有顯著改善；相比之下，大麻的使用正在加速增長，當前美國大麻使用者人數首度超過了吸菸者。我們現在需要將注意力和公共衛生資源轉向了解使用大麻安全性方面。

研究指，由於大麻現在在聯邦層面是不合法的，因此他們從事大麻相關大型研究受到高度限制。這意味著即使在合法使用的個別州，由於限制，無法進行隨機的臨床實驗來了解健康影響。

就要求研究人員只能使用已有數據，分析當前啟動醫用或娛樂大麻項目的州在合法和不合法前的狀態變化。

參與這項研究的另一個醫生Ersilia M. DeFilippis說，他們需要更多數據了解大麻和心臟疾病關係來恰當給患者提供建議。大麻的使用在增加，但對心血管影響知之甚少。

研究人員還表示，一些觀察性研究已經表明兩者確實存在聯繫。研究人員說，吸食大麻會增加人的心律和血壓，這可能會引發心臟病發作；大麻使用還與可能發生心律不齊有關聯。調查還顯示，如果吸食大麻，發生「腦血管事件」如中風的可能性要高出三倍。

此研究參與者建議醫生與患者分享，雖然現在科學數據優先，但大麻使用存潛在心血管危害。作者寫道，患者經常問我們關於大麻使用的安全性，我們需要提供最好的科學證據。當前的策略是，如果患者有心血管疾病高風險，則建議避免或至少減少使用大麻；因此，嚴格的科學研究應該開放來進一步為患者護理提供建議。