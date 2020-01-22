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向歐洲開戰！ 川普用對付中國招術 威脅對歐洲車課關稅

2020-01-22 10:43聯合報 編譯田思怡／即時報導

美國總統川普21日在達沃斯經濟論壇上再威脅要對銷往美國的歐洲汽車加徵高關稅，他表明如果美國與歐洲的貿易協商不如他的意，他將採取強硬戰術。

在川普與中國，以及加拿大和墨西哥敲定貿易協議而得分的幾天後，川普立刻把歐洲當成保護主義貿易戰的新戰場。

美國財長米努勤也警告，義大利和英國若對臉書和Google等大科技公司課稅，可能面臨美國的懲罰性關稅。法國總統馬克宏日前同意延後對美國科技公司課徵「數位稅」，以避免美國的懲罰性關稅。

美國以關稅要脅，顯示美國與歐洲日益分歧，雙方領袖雞同鴨講。川普堅持討論新的貿易協議，歐洲領袖強調對氣候變遷採取行動和合作。

川普與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）展開一對一會談前表示：「我們要談一個大的貿易協議。我們已談了一陣子，希望能有一些成果。」

紐約時報指出，過去70年美國和歐洲盟邦攜手在全球提倡民主和資本主義，如今在貿易、氣候變遷、稅、隱私權、伊朗和國防經費上都意見相左，而川普繼續用關稅向歐洲領袖施壓，以達到他的要求。

川普拿出對付中國的戰術，他之前威脅說，如果德、法、英不正式宣布伊朗違反2015年達成的核協議，他就對歐洲銷往美國的汽車課徵25%關稅。這些美國盟邦最終向川普低頭，上周宣布伊朗違反核協議。

川普也用同一招讓法國延後徵「數位稅」。川普之前揚言，除非法國不按計畫對全球營收達7億5000萬歐元的科技公司加徵3%「數位稅」，他將對價值240億美元的法國葡萄酒和其他商品課徵百分之百關稅。

財經界領袖原本冀望川普會在達沃斯宣布，美國不僅對中國，也對歐洲降低貿易緊張關係。

但川普表明，他的新焦點是與歐洲達成範圍很廣的貿易協議，而且他不會把關稅拿下談判桌。

他在會晤馮德萊恩前告訴華爾街日報，「他們知道，如果他們和我們不達成公平的協議，我會對他們加徵關稅。」

美國總統川普21日在瑞士達沃斯會晤歐盟執委會主席馮德萊恩（左）。歐新社
美國總統川普21日在瑞士達沃斯會晤歐盟執委會主席馮德萊恩（左）。歐新社
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