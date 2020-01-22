彈劾案護川普 共和黨拚速審速結

美參院共和黨領袖麥康諾廿日公布彈劾川普案議事規定，有意讓彈劾審判盡快結束。（美聯社資料照片） 分享 facebook

美國參議院在美東時間廿一日下午一時（台灣時間廿二日清晨二時）集會，正式展開總統川普遭控濫權、妨礙國會的彈劾審判。參院共和黨領袖麥康諾廿日公布旨在讓審議加速進行的議事規定，顯然有意讓彈劾審判盡快結束。

根據麥康諾宣布的彈劾審理議事規章，正反兩造所擁有的開場申論時間，同樣都是兩天期間內最多廿四小時。充當檢察官角色的眾議員代表訂廿二日展開申論，陳述為何對川普提出彈劾，申論結束後將則換川普的律師團隊上場，以兩天為期為川普辯護。雙方申論完畢後，參議員將有機會提問，並考慮是否傳喚證人。

這項規定明顯對白宮有利，引起民主黨議員反彈。麥康諾提出的彈劾審判議事規章架構，讓參院不僅可以拒絕接納眾院彈劾調查程序時沒發現的新事證，還能直接擱置眾院對川普的指控。

參院民主黨領袖舒默說：「麥康諾透過這些議事規章傳遞的訊息是，他並不想聆聽任何既有事證，也不想聆聽任何新事證。這就是掩護，美國人民將會看得很透澈。」他表示，廿一日將提出動議，要求修改議事章程。

麥康諾公布的議事規定中，並未表明將傳喚更多證人，也不允許眾院代表在開場申論結束之前提出更多事證。

雖然正反兩造第一輪申辯時間與一九九九年柯林頓總統彈劾案審理的時間相當，但這次麥康諾設計的議事架構讓時程更加壓縮。

川普抱怨自己並未受到公平對待，對於舒默主張應該傳喚證人作證，川普表示反對。

先前白宮釋出訊息，表示希望讓彈劾審判在兩周內結束。由於共和黨在一百席的參院掌握過半席次，兩黨都知道認定川普有罪的參議員人數不太可能達到六十七人門檻。參院共和黨人有意配合白宮速審速結，讓川普二月四日在國會發表國情咨文前就獲判無罪。