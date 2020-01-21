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美財長米努勤：美中第二階段協議將再取消部分關稅

2020-01-21 19:44經濟日報 編譯任中原／綜合外電

美國財政部長米努勤21日表示，美中「第二階段」貿易協議中，將會取消一些目前對中國採取的關稅措施，但未必是一次「大霹靂」（big bang），並不會取消所有的關稅。

米努勤接受華爾街日報的訪問時表示，「我們會做第二版（第二階段貿易協定A段），並取消一些關稅。我們會有次序地一路走下去」。

米努勤也警告，義大利及英國如果對Google、臉書等美國公司開徵數位稅，可能面臨美國的關稅措施。

在國內稅制方面，米努勤表示川普政府計劃為美國中產階級進一步減稅，「我們正在設計的過程中，並將在短期內推出」。

義大利華爾街

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