州長工作哪家強？共和黨州長最受歡迎

民調機構「晨間諮詢」(Morning Consult)20日公布最新民調顯示，全美最受歡迎的十位州長均為共和黨，其中在「深藍」馬州成功連任的共和黨籍州長霍根(Larry Hogan)，與懷俄明州共和黨州長戈登(Mark Gordon)、麻州共和黨州長貝克(Charlie Baker)，均獲得最高的69%的滿意度，但若算上不滿意度，戈登、霍根、貝克則依次為全美最受歡迎州長的第一、二、三名。

晨間諮詢每天對全美5000多名註冊選民展開民調，話題圍繞他們對其州長的工作滿意度，並在每個季度發布整合數據，20日公布的民調為2019年第四季度各州選民對州長的看法。

在最受歡迎的十名中，懷俄明州的戈登滿意度達69%，不滿意度11%，馬州的霍根則是滿意度69%，不滿意度16%，麻州的貝克也是69%的滿意度，不滿意度則有19%；其餘州長的滿意度也都超過58%，且前十名均為共和黨籍州長。

最不受歡迎的十名州長，民主黨籍占六席，共和黨占四席；其中夏威夷州民主黨籍州長伊藝(David Ige)居冠，滿意度僅32%，不滿意度58%；其次為肯塔基州共和黨籍前州長貝文(Matt Bevin，2019年10月任滿)，滿意度34%，不滿意度55%；第三不受歡迎的州長為羅德島民主黨籍州長雷蒙多(Gina Raimondo)，滿意度35%，不滿意度55%；紐約州長葛謨名列最不受歡迎第十，滿意度47%，不滿意度42%。

這項民調為2019年10月1日至12月31日之間完成，共對註冊選民做調查49萬3910次；在最不受歡迎的十大州長排名中，只有西維吉尼亞州共和黨籍州長賈斯提斯(Jim Justice)要在2020年改選。