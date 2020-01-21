營造團結！金恩日 民主黨參選人「手挽手」上街

多數民主黨總統參選人出席南卡州哥倫比亞市的紀念金恩遊行。 圖／美聯社 分享 facebook 20日是非洲裔民權領袖馬丁路德‧金恩紀念日，正為大選年激戰的政治領袖卻一心利用他的影響力角逐，尤其是爭取非洲裔選民。

在金恩的亞特蘭大故鄉教堂舉行的紀念儀式中，共和黨人向金恩為國服務和為民眾加強政治力量的餘澤致敬，可是群眾反應冷淡，對民主黨人強調目前的政治和社會情況需要金恩主張的更激烈行動，反應則較為熱烈。

一些民主黨總統參選人暫時停止爭吵，在南卡羅來納州首府哥倫比亞參加遊行，並發表充滿大選年意味的談話，特別把箭頭對準川普總統。南卡是初選很重要的一站。

最近尖銳爭執的桑德斯和伊麗莎白‧華倫把臂同行，使民主黨選民特別高興，宣稱這顯示他們已捐棄前嫌，民主黨也恢復團結。

在愛阿華州下月2日即將為初選投票揭開序幕，民主黨參選陣營卻愈來愈分裂之時，這種團結表相很迎合民主黨的希望。白登、華倫、桑德斯和布塔朱吉，在愛阿華州民調支持度很接近，反映選情激烈程度。

這四人在2月29日舉行初選投票的南卡也激烈競爭，目前白登聲望遙遙領先，而其他對手都企圖挖他的陣腳。

白登和桑德斯最近也互相攻擊。桑德斯宣稱白登有意削減社會安全福利，白登否認，並要求桑德斯道歉，後者卻堅拒。

不過，民主黨參選人20日都強調他們將致力於促進金恩宣示的原則，而擊敗川普是達到這個目標的關鍵步驟。

川普沒有參加任何紀念活動，只推文指出這是他就任總統第三周年，「很巧的是今天也是金恩日。非洲裔美國人失業率正處於歷來最低點，還有歷來最好的貧窮、青年和就業數字。了不起！」

川普顯然有意爭取非洲裔，可是民調顯示去年有80%以上非洲裔宣稱川普的施政使他們情況更糟，只有4%認為川普的做法對非洲裔有益。