彭博8周砸了2.4億美元廣告費 導致全美廣告價飆升

彭博的電視競選廣告。 圖／翻攝自推特 分享 facebook 前紐約市長彭博宣布參選總統後八周，已投入廣告費2億4800萬美元（約台幣74億2500萬元），幾乎遍布各州，導致全美的電視政治廣告價格平均上漲20%，部分州的政治人物因為今年的「彭博效應」，而難以通過電視廣告與選民互動。

休士頓的民主黨市長特恩納(Sylvester Turner)剛成功連任，為他爭取廣告的一家公司表示，彭博效應抬高了廣告價格，特恩納去年11月在競選後期，恰逢彭博在美國本土各州大打廣告，僅在休士頓就投入120萬美元（約台幣3600萬元），導致當地的廣告價格上漲45%。

彭博鋪天蓋地的廣告無疑對民主黨人有利，因為推動了對民主黨至關重要的健保和氣候變遷等議題，而且彭博在搖擺州的廣告中是無情地批評川普總統，削弱了共和黨參選人的聲勢，而民主黨人數月都可能難以在搖擺州打廣告。

但彭博的高投入不是近來廣告費上漲的唯一因素，隨著提早投票州即將展開初選，從中西部到東北部和南方州，總統參選人和競選國會席位的人對廣告的需求也越來越多。

儘管搖擺州的競爭激烈，在選舉白熱化階段都會出現更多廣告，但部分競選策士擔憂，廣告費的大幅上漲可能導致支持率低的參選人，很難落實他們的廣告策略。為超級星期二備戰的一位民主黨策士表示，費用升高使參選國會的人打廣告更貴，他們在初選中更難與選民互動，募到的競選資金將不足以長久支撐他們的選戰。

彭博表示，為了擊敗川普，他的競選不會對資金投入設下高限。單是電視廣告，他上周就花了2200萬美元（約台幣6億5800萬元），彭博1月初還買下超級盃一個60秒時間段的廣告。

有線新聞節目因為收視率高，是政治廣告的黃金時間，洛杉磯電視黃金時間的廣告費可達2萬4000美元（約台幣71萬元），而彭博在參選的第一周，就買下黃金時段的大部分廣告時間。