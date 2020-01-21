「總統和3K黨盟友…」 白登迄今最強烈用詞

白登在南卡州參加競選活動。 圖／美聯社 分享 facebook 民主黨總統參選人、前副總統白登(Joseph Biden)19日出席伯利恆浸信會彌撒時，告訴在場的許多非裔會眾起身反抗仇恨並譴責川普總統；這是國家面臨種族分裂加劇之際，白登參選迄今最強烈用詞。另一位民主黨總統參選人彭博(Mike Bloomberg)19日造訪奧克拉荷馬州土耳沙(Tulsa)，他在1921年種族大屠殺遺址宣布經濟計畫，協助非裔選民擺脫世代的系統歧視和種族恐懼。

白登告訴1300名會眾說：「這個總統和他的三K黨(Ku Klux Klan)等盟友認為，他可以再次打敗我們；但他們不知道，我們回來了。」

他接著說：「我以為你們能擊潰仇恨，但仇恨只是隱藏，從未消逝。」

白登指的是2017年維吉尼亞州的夏洛茲維爾(Charlottesville)白人至上暴力事件，他形容這是歷史反射點，當警方在1960年代持槍對著阿拉巴馬州伯明罕(Birmingham)的公民權益社運人士，激起全國運動，最近國家也出現類似關鍵時刻。

這是白登宣布角逐民主黨總統提名迄今最強烈的譴責言辭，其他民調領先的參選人早已痛罵川普的種族和移民立場與政策。

全球鉅富之一彭博的新經濟政策顯然有意討好非裔選民，他擔任紐約市長期間，挨批對種族問題遲鈍，如攔截搜身(stop and frisk)維安行動。

他此次演講的訴求直接是補助非裔，解決非裔面臨的種族暴力，但未說明要如何挹注這筆計畫；彭博競選團隊同時宣布另一項700億元計畫，將改善全國100個社區的種族與經濟不平等。