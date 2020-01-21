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社安金政策 華倫攜手桑德斯合攻白登

2020-01-21 15:37世界日報 編譯林梅婕／綜合20日電

民調機構Focus on Rural America於20日公布最新民調顯示，前副總統白登(Joe Biden)在愛阿華州支持度為24%，遙遙領先其他民主黨總統參選人。

民調第二名為麻州聯邦參議員伊麗莎白‧華倫(Elizabeth Warren)，支持度18%；後面依序為印第安納州南灣市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)的16%，和聯邦參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)的11%。

上次辯論會後，華倫和桑德斯對「女性候選人是否能擊敗川普」，以及華倫宣稱桑德斯曾說過「女人無法贏得這場選舉」的爭議，導致兩人互批至今。

儘管如此，華倫近日卻表示反對白登提出的社安金政策，並和桑德斯共同成立「社安金擴大參院核心小組」；白登的社安金政策也成為自由派人士輿論的攻擊目標，同時也強調華倫和桑德斯過去為社安金政策做出的努力。

白登的競選團隊推出「社安金擴大」政策，被批評這和過去白登擔任參議員時期，和其他民主黨的溫和派人士共同支持的縮減社安金開銷政策理念背道而馳，對於這點白登一直拒絕做出任何回應。

而白登先前也提出過要提高退休年齡被桑德斯大力抨擊，隨後華倫也表態支持桑德斯，公開相挺的舉動也似乎是向外界宣示華倫和桑德斯已盡釋前嫌。

華倫在離開愛阿華州舉辦的參選人論壇會後，接受媒體短暫的訪問時表示：「身為參議員，白登和我們對社安金有非常不同的見解，而這場選舉中每個人對社安金的看法都非常關鍵。」

桑德斯民調

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