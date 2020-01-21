突破傳統 紐時表態支持這兩個民主黨女將選總統

「紐約時報」(New York Times)編輯委員會19日表態支持進步派的麻州聯邦參議員伊麗莎白‧華倫(Elizabeth Warren)，或溫和派的聯邦參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)，代表民主黨參選總統。

對於前副總統白登(Joe Biden)雖然民調居高不下，也有多年的從政經驗，但最主要的問題還是在於年紀，以及偶爾失言的風格；紐時的評論也引用前總統甘迺迪(John F. Kennedy)在就職典禮上的名言形容白登：「是時候把政治的火炬傳承給年輕世代了。」

過去幾屆的總統選舉，紐時向來都支持民調較高或較受歡迎的參選人；2016年紐時表態支持喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)，2004年支持前國務卿柯瑞(John Kerry)，以及2000年的前副總統高爾(Al Gore)參選；唯一的例外是在2008年，紐時並沒有選擇年輕有魅力的歐巴馬(Barack Obama)，而是政治經驗相對豐富的柯林頓。

紐時編輯委員會在串流媒體Hulu的自製節目「The Weekly」中透露這項消息，評論的文章也將在節目播出後公布在官方網站上，同時委員會也將這次支持的對象評為「突破傳統的選擇」。

委員會針對華倫公布在競選網站上的政策、反貪腐法案及外交政策都給予高度肯定，並形容：「華倫對政策的研究鉅細靡遺，這是許多其他參選人所缺乏的。」

另外委員會形容柯洛布查為民主黨的「舉旗人」，象徵民主黨政治光譜的中間立場，有機會能整合兩翼人馬和國家分裂的情勢；委員會也特別註明，代表明尼蘇達州的柯洛布查堪稱是「中西部的集結體」。

委員會最後不忘抨擊川普，將美國拉向「白人主義」的一方，帶領共和黨謀取單一族群的利益，造成國家貪污腐敗，加深族群文化的隔閡。