溫斯坦性侵案將審 檢方邀專家作證駁「兩廂情願」說詞

好萊塢製片人溫斯坦(Harvey Weinstein)的性侵審判在即，面對他的律師團隊將為遭到的強暴與性攻擊指控進行辯護，包括質問指控婦女在被性侵後，是否真的是受害人，檢方準備請一名性犯罪專家到庭作證，以批駁受害人在遭到性攻擊後，並沒有痛苦表現的說辭。

溫斯坦審案將展開 檢方採取策略以削弱辯護 將由性犯罪專家作證反駁兩廂情願說詞 美聯社 分享 facebook

溫斯坦說，兩名女性指控他強暴和性攻擊，但他與兩人的關係是兩廂情願。被多位女性指控性攻擊的喜劇影星「天才老爹」比爾柯斯比(Bill Cosby)，也稱與她們的關係是兩廂情願，他後來還與部分受害人保持聯繫。

柯斯比受審時，法醫精神醫師芭芭拉·齊夫(Barbara Ziv)到庭作證，她指出，性侵受害人往往不願或很晚才報警，而且還常與性侵者保持聯繫，她們對當時的情節揮之不去，常有另樣的情感反應。

紐約市檢方表示，溫斯坦本月受審時，他們仍將請齊夫到庭作證，她將對溫斯坦律師團隊的辯護，把溫斯坦與指控者的性關係說是兩廂情願進行反擊。

一名女性指控溫斯坦2013年在曼哈頓一家酒店強暴她，但她當時沒有報警，後來數月仍與他有聯繫，並發出「想你」的溫存簡訊，還發過一個「沒人像你這樣懂我」的簡訊。

柯斯比是第一個在「#MeToo運動」中受審和被定罪性攻擊的名人，如今檢方在重新思考對性攻擊指控的審案思路，尤其是涉及到與搭檔、導師和關係親密者之間的性關係。檢方認為，性犯罪問題的專家到庭作證，可削弱被告的辯護策略，幫助檢方解開謎團，使陪審團的焦點集中在受害人後來的證詞上。

67歲的溫斯坦除面臨強暴指控外，還被控2006年性攻擊另一名女性，如果定罪，他將面臨終身監禁。