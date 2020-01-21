漲156倍！美鐵向2輪椅客索取7.5萬車費 議員怒轟離譜

美國鐵路(Amtrak)日前被檢舉要向兩名坐輪椅的乘客收取2萬5000美元（約台幣7萬5000元）的單程票費用後，首位獲選進入國會的殘疾女性、伊利諾州民主黨聯邦參議員譚美(Tammy Duckworth)，要求與該公司的執行長會面。

美鐵收取兩名輪椅客2萬5000元車費 同為殘疾人的女聯邦參議員要查究。 圖／美聯社 分享 facebook

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，譚美說，美鐵要求兩名乘客為芝加哥到布魯明頓(Bloomington)的行程支付2萬5000美元車費（約台幣7萬5000元），實在離譜。這段路程的車費通常每人16美元（約台幣480元），全國公共廣播電台(NPR)上周報導此事。

譚美在一連串推文中說：「美國殘疾人法已是實施30年的法律，但美鐵在2020年認為，移除建設障礙讓一組五名殘疾人乘車，是一項不合理負擔。」

譚美表示，美鐵領導層似乎未能就其最初的錯誤公開道歉，令人失望，並表示，她正要求與美鐵執行長安德森(Richard Anderson)舉行會議。

譚美是參院商務與運輸安全小組委員會的最高民主黨成員；她表示想與安德森討論有關政策的修改。

據NPR稱，美鐵一名職員去年12月告訴芝加哥殘疾人權益組織「Access Living」，兩名輪椅乘客的費用會超過2萬5000美元，因要把另一些座位拆去，才可容納他們。前往布魯明頓的火車有三個輪椅座位，但Access Living的五名輪椅客計畫同行。

據報該職員告訴他們，美鐵過去承擔拆除座位的費用，但去年改變了全國的政策。

美鐵在一份聲明中告訴NPR，這項費用源於一項政策，當乘客要求重新設置車廂時，需要支付額外費用。美鐵同時向Access Living建議，這五人可以分乘兩班車，每班有三個輪椅空間，這樣無須支付重新設置的費用，每班車分隔三小時。