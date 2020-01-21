親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

不用搶N95口罩！武漢肺炎疫情燒 自保這兩招最重要

馬英九推「鼠年賀歲片」！扮1日外送員 訂餐者興奮到結巴

漲156倍！美鐵向2輪椅客索取7.5萬車費 議員怒轟離譜

2020-01-21 13:44世界日報 編譯馬永慶／綜合20日電

美國鐵路(Amtrak)日前被檢舉要向兩名坐輪椅的乘客收取2萬5000美元（約台幣7萬5000元）的單程票費用後，首位獲選進入國會的殘疾女性、伊利諾州民主黨聯邦參議員譚美(Tammy Duckworth)，要求與該公司的執行長會面。

美鐵收取兩名輪椅客2萬5000元車費　同為殘疾人的女聯邦參議員要查究。 圖／美聯...
美鐵收取兩名輪椅客2萬5000元車費　同為殘疾人的女聯邦參議員要查究。 圖／美聯社
分享

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，譚美說，美鐵要求兩名乘客為芝加哥到布魯明頓(Bloomington)的行程支付2萬5000美元車費（約台幣7萬5000元），實在離譜。這段路程的車費通常每人16美元（約台幣480元），全國公共廣播電台(NPR)上周報導此事。

譚美在一連串推文中說：「美國殘疾人法已是實施30年的法律，但美鐵在2020年認為，移除建設障礙讓一組五名殘疾人乘車，是一項不合理負擔。」

譚美表示，美鐵領導層似乎未能就其最初的錯誤公開道歉，令人失望，並表示，她正要求與美鐵執行長安德森(Richard Anderson)舉行會議。

譚美是參院商務與運輸安全小組委員會的最高民主黨成員；她表示想與安德森討論有關政策的修改。

據NPR稱，美鐵一名職員去年12月告訴芝加哥殘疾人權益組織「Access Living」，兩名輪椅乘客的費用會超過2萬5000美元，因要把另一些座位拆去，才可容納他們。前往布魯明頓的火車有三個輪椅座位，但Access Living的五名輪椅客計畫同行。

據報該職員告訴他們，美鐵過去承擔拆除座位的費用，但去年改變了全國的政策。

美鐵在一份聲明中告訴NPR，這項費用源於一項政策，當乘客要求重新設置車廂時，需要支付額外費用。美鐵同時向Access Living建議，這五人可以分乘兩班車，每班有三個輪椅空間，這樣無須支付重新設置的費用，每班車分隔三小時。

芝加哥民主黨哥倫比亞

延伸閱讀

彈劾川普案／民主黨想傳新證人 共和黨力擋

美金融族群 有補漲空間

美盛：Fed今年不升息 留意醫療及金融族群補...

澳網／野火狂燒 小約：開打日該延期

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

半世紀的美國夢 從留美學生看區域經濟消長

2020-01-21 13:11

30多年前性侵至少44名婦女 枕套強暴犯落網了

2020-01-21 13:44

溫斯坦性侵案將審 檢方邀專家作證駁「兩廂情願」說詞

2020-01-21 13:43

農產品出口前景好 美政府預告終止農民補貼

2020-01-21 11:38

池魚之殃？ 彈劾備忘錄扯到駐韓美軍是援助而非兩國利益

2020-01-21 09:38

川普律師171頁長文回擊 籲參院快速宣判川普無罪

2020-01-21 02:50

彈劾川普案／民主黨想傳新證人 共和黨力擋

2020-01-21 00:12

2死15傷！堪城慶酋長挺進超級盃 槍手朝酒吧排隊者開槍

2020-01-21 00:11

褒揚非裔水兵 美新造福特級航艦命名多瑞斯米勒號

2020-01-20 20:28

參院聽審設限嚴 禁止轉播、禁止越線 媒體採訪大考驗

2020-01-20 20:05

參院審彈劾川普總統案聽審嚴格 「違者坐牢 」

2020-01-20 20:03

川普辯護顧問：總統即使濫權 也不會被彈劾下台

2020-01-20 19:57

有玄機！美國人口普查明起跑 天寒地凍的阿拉斯加是首站

2020-01-20 19:33

佛州監獄囚犯列當地居民 人口普查惹爭議

2020-01-20 19:31

想落腳最佳退休州 美國佛州3濱海鎮平價友善

2020-01-20 17:00

每次換工作都領出401(k) 現在他好後悔

2020-01-20 16:48

影／火箭爆炸！逃生測試過關 SpaceX將送人上太空站

2020-01-20 13:46

反川示威減弱？ 維權人士：火力集中11月大選

2020-01-20 13:15

賭城槍展登場 距大屠殺槍案地僅3哩

2020-01-20 13:14

涉人口販運 華裔夫婦遭FBI通緝

2020-01-20 13:14

稱女性贏不了川普惹議 桑德斯：我78歲也是問題

2020-01-20 10:13

川普彈劾案 共和黨拚兩周落幕

2020-01-20 00:22

伊拉克致函安理會 呼籲譴責美國暗殺行動

2020-01-07 11:43

美眾院通過彈劾 一次看懂川普兩項罪名

2019-12-19 10:14
看更多

熱門文章

安倍國會演說提「台灣」 全場議員掌聲熱烈

2020-01-20 18:20

母假好心拿58萬給女兒結婚 婚後搶走女婿成新歡

2020-01-20 14:58

韓片寄生上流難賣座？原來美國人有「2.5公分障礙」

2020-01-21 10:00

泰男中600萬彩券辭工作 半年後下場超慘

2020-01-21 11:02

東京地鐵禁止負重「座椅」 網疑惑神人揭原用途

2020-01-21 10:03

驚悚！少年潛水手臂被卡住 四肢變藍紫色慘死

2020-01-20 15:01

花1000多元買二手沙發 墊子掀開竟藏有128萬

2020-01-20 21:42

又一家蘋果代工廠把產線移出大陸 和碩擬在越南建廠

2020-01-21 11:07

2死15傷！堪城慶酋長挺進超級盃 槍手朝酒吧排隊者開槍

2020-01-21 00:11

悲劇！兩家庭為省嫁妝「互嫁女兒」 2女童慘遭對方虐死

2020-01-21 12:32

「在墨西哥等候」政策威懾 偷渡客大減94％

2020-01-20 19:04

美式個人主義VS英國貴族傳統 哈利梅根風波掀起英美文化論戰

2020-01-20 19:32

被拔殿下頭銜 哈利：我極難過

2020-01-21 00:23

大陸非洲豬瘟肆虐+貿易戰休兵 美豬農準備發大財

2020-01-21 02:04

俄羅斯旅館熱水管破裂 造成5死3傷

2020-01-20 22:21

哈利梅根打算開電影電視製作公司謀生 Netflix想接洽

2020-01-20 18:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top