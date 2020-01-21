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30多年前性侵至少44名婦女 枕套強暴犯落網了

2020-01-21 13:44世界日報 編譯吳日君／綜合20日電

一名男子被執法人員認為是惡名昭彰的「枕套強暴犯」（Pillowcase Rapist）、1980年代初期在南佛羅里達州性侵超過40名婦女，日前在佛州布里瓦德郡被捕。嫌犯是60歲柯勒(Eugene Koehler)，為棕櫚泉一名登記性罪犯，他於18日被逮捕進入布洛瓦郡(Brevard County)監獄，等待轉獄至邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)。

1980年代讓至少44名女子受害的強暴犯落網。 郡監獄照片
1980年代讓至少44名女子受害的強暴犯落網。 郡監獄照片
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1981年5月至1986年2月期間，這名枕套強暴犯對南邁阿密至迪爾菲爾德海灘(Deerfield Beach)地區婦女進行恐嚇。他使用枕套、毛巾或襯衫蓋住被害人的頭、企圖隱藏嫌犯自己身份，五年期間闖入住宅、性侵至少44名婦女。強暴犯通常目標針對年輕、有吸引力、住在中上階級社區的專業女性，強迫進入她們住家並以刀威脅。嫌犯幾乎每次攻擊時，都用枕頭套遮住受害者。

第44名受害婦女試圖看見強暴犯特徵，說服嫌犯不要蓋住她的頭。受害婦女後來提供檢調人員訊息，當局完成嫌犯合成草圖和塑像。儘管後來發現嫌犯血型是罕見O型亞組(O blood type subgroup)，但塑像與繪圖都未能識別出強暴犯。

目前尚不清楚柯勒被正式起訴罪名。當局犯罪紀錄顯示。

根據公共紀錄搜尋結果，柯勒是南佛羅里達居民，1991年一起性侵犯被定罪後，登記為性侵犯罪者。他當時是棕櫚灘郡居民。柯勒於1980年涉及襲擊重罪。此外，他至少有12起犯罪與輕罪違規駕駛紀錄。

性侵

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