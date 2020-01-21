農產品出口前景好 美政府預告終止農民補貼

美國農業部長周一(1月20日)表示，作為中美第一階段貿易協議的一部分，中國今年准備增加對美國農產品的購買，因此美國無需繼續提供對農民的相關援助。

在過去兩年之間，中美貿易戰的大背景下，出口量受到影響，美國農民變得更加依賴政府補助過活。但是農業部秘書長珀杜(Sonny Perdue)說，中國接下來很快就會開始購買美國農產品，並實現其承諾的400億美金的農產品購買目標。如此一來，農民對政府補助的需求便會降低。

珀杜說，中國通常都在秋天和冬天初期購買美國農產品，但是這次很可能會改變購買時間。他說: 「如果中國會達成(購買目標)的話，而我們也相信他們會，我們認為他們會在傳統的出口季節之前，提早向美國購買。」

珀杜說，美國政府在去年五月公告實施的第三期政府補助，總金額相當160億美金的補助款「很快就會發放給農民」，但是他也說農民不應該期待2020年也能拿到這樣的待遇。

中國是農產品大買家

珀杜說，與中國達成的交易以及最近剛通過的美加墨自由貿易協定(USMCA)將讓農民富裕。

中國在貿易戰開打之前，是中國最主要的農產品消費國之一，不但買了美國60%的大豆，也是高梁、乳制品和豬肉的高消費國。

1月15日，中國副總理劉鶴和美國總統特朗普簽署了第一階段貿易協議，盡管中國對美國主要農產品所課征的關稅沒有完全消除，協議也沒有處理雙方最深層的歧見，但是多少緩和了兩國的緊張關系。

中國副總理劉鶴說，中方會「視市場情況」購買美國農產品，這也讓許多人懷疑中國是否真的會履行契約承諾。

自貿易協定簽署以來，大豆期貨下跌了1.3％。

羅法/文木（路透社）

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