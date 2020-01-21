親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

農產品出口前景好 美政府預告終止農民補貼

2020-01-21 11:38德國之聲 德國之聲中文網

美國農業部長周一(1月20日)表示，作為中美第一階段貿易協議的一部分，中國今年准備增加對美國農產品的購買，因此美國無需繼續提供對農民的相關援助。

在過去兩年之間，中美貿易戰的大背景下，出口量受到影響，美國農民變得更加依賴政府補助過活。但是農業部秘書長珀杜(Sonny Perdue)說，中國接下來很快就會開始購買美國農產品，並實現其承諾的400億美金的農產品購買目標。如此一來，農民對政府補助的需求便會降低。

珀杜說，中國通常都在秋天和冬天初期購買美國農產品，但是這次很可能會改變購買時間。他說: 「如果中國會達成(購買目標)的話，而我們也相信他們會，我們認為他們會在傳統的出口季節之前，提早向美國購買。」

珀杜說，美國政府在去年五月公告實施的第三期政府補助，總金額相當160億美金的補助款「很快就會發放給農民」，但是他也說農民不應該期待2020年也能拿到這樣的待遇。

中國是農產品大買家

珀杜說，與中國達成的交易以及最近剛通過的美加墨自由貿易協定(USMCA)將讓農民富裕。

中國在貿易戰開打之前，是中國最主要的農產品消費國之一，不但買了美國60%的大豆，也是高梁、乳制品和豬肉的高消費國。

1月15日，中國副總理劉鶴和美國總統特朗普簽署了第一階段貿易協議，盡管中國對美國主要農產品所課征的關稅沒有完全消除，協議也沒有處理雙方最深層的歧見，但是多少緩和了兩國的緊張關系。

中國副總理劉鶴說，中方會「視市場情況」購買美國農產品，這也讓許多人懷疑中國是否真的會履行契約承諾。

自貿易協定簽署以來，大豆期貨下跌了1.3％。

羅法/文木（路透社）

本文章由德國之聲授權提供】

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

池魚之殃？ 彈劾備忘錄扯到駐韓美軍是外援而非兩國利益

2020-01-21 09:38

川普律師171頁長文回擊 籲參院快速宣判川普無罪

2020-01-21 02:50

彈劾川普案／民主黨想傳新證人 共和黨力擋

2020-01-21 00:12

2死15傷！堪城慶酋長挺進超級盃 槍手朝酒吧排隊者開槍

2020-01-21 00:11

褒揚非裔水兵 美新造福特級航艦命名多瑞斯米勒號

2020-01-20 20:28

參院聽審設限嚴 禁止轉播、禁止越線 媒體採訪大考驗

2020-01-20 20:05

參院審彈劾川普總統案聽審嚴格 「違者坐牢 」

2020-01-20 20:03

川普辯護顧問：總統即使濫權 也不會被彈劾下台

2020-01-20 19:57

有玄機！美國人口普查明起跑 天寒地凍的阿拉斯加是首站

2020-01-20 19:33

佛州監獄囚犯列當地居民 人口普查惹爭議

2020-01-20 19:31

想落腳最佳退休州 美國佛州3濱海鎮平價友善

2020-01-20 17:00

每次換工作都領出401(k) 現在他好後悔

2020-01-20 16:48

影／火箭爆炸！逃生測試過關 SpaceX將送人上太空站

2020-01-20 13:46

反川示威減弱？ 維權人士：火力集中11月大選

2020-01-20 13:15

賭城槍展登場 距大屠殺槍案地僅3哩

2020-01-20 13:14

涉人口販運 華裔夫婦遭FBI通緝

2020-01-20 13:14

稱女性贏不了川普惹議 桑德斯：我78歲也是問題

2020-01-20 10:13

川普彈劾案 共和黨拚兩周落幕

2020-01-20 00:22

伊拉克致函安理會 呼籲譴責美國暗殺行動

2020-01-07 11:43

美眾院通過彈劾 一次看懂川普兩項罪名

2019-12-19 10:14
看更多

熱門文章

安倍國會演說提「台灣」 全場議員掌聲熱烈

2020-01-20 18:20

母假好心拿58萬給女兒結婚 婚後搶走女婿成新歡

2020-01-20 14:58

韓片寄生上流難賣座？原來美國人有「2.5公分障礙」

2020-01-21 10:00

超毛！詭異後院種花都死光 警方上門揭穿驚悚真相

2020-01-20 12:45

驚悚！少年潛水手臂被卡住 四肢變藍紫色慘死

2020-01-20 15:01

泰男中600萬彩券辭工作 半年後下場超慘

2020-01-21 11:02

真實版《冰雪奇緣》小鎮太美！居民拜託遊客別再來了

2020-01-20 13:38

花1000多元買二手沙發 墊子掀開竟藏有128萬

2020-01-20 21:42

東京地鐵禁止負重「座椅」 網疑惑神人揭原用途

2020-01-21 10:03

同僚在找她！英已婚警察與16歲失蹤少女搞不倫

2020-01-20 13:50

2死15傷！堪城慶酋長挺進超級盃 槍手朝酒吧排隊者開槍

2020-01-21 00:11

「在墨西哥等候」政策威懾 偷渡客大減94％

2020-01-20 19:04

美式個人主義VS英國貴族傳統 哈利梅根風波掀起英美文化論戰

2020-01-20 19:32

俄羅斯旅館熱水管破裂 造成5死3傷

2020-01-20 22:21

哈利梅根打算開電影電視製作公司謀生 Netflix想接洽

2020-01-20 18:26

被拔殿下頭銜 哈利：我極難過

2020-01-21 00:23

大陸非洲豬瘟肆虐+貿易戰休兵 美豬農準備發大財

2020-01-21 02:04

沙塵暴席捲澳洲小鎮 驚悚畫面宛如末日場景

2020-01-20 18:03

不想見到川普？世界經濟論壇召開前夕 伊朗突取消參加

2020-01-20 16:58

回憶殺！Netflix也可以看到「龍貓」了

2020-01-21 01:03

澳洲70歲老翁獨具慧眼 靠撿歷史建材打造超美新屋

2020-01-20 13:21

查理王子掏私房錢 再養哈利夫婦1年

2020-01-20 14:23

分析師：美中貿易協議 今年陣亡機率50％

2020-01-20 18:41

又一家蘋果代工廠把產線移出大陸 和碩擬在越南建廠

2020-01-21 11:07

世界頭髮最長青少年 印度女留190公分秀髮

2020-01-20 23:39

英男遊泰染武漢肺炎？英專家：不太可能

2020-01-20 23:22

非洲最富女人 靠總統爸賺660億

2020-01-20 14:26

馬克宏、川普 同意今年就數位稅爭議暫且休兵

2020-01-21 06:35

蘇丹園區非洲獅骨瘦如柴 網路聯署盼拯救

2020-01-20 13:28

安倍國會演說提台灣 全場掌聲

2020-01-21 00:19

達沃斯論壇 川普再戰環保少女

2020-01-20 23:24

哈利梅根「房事」有譜？傳看上加國2788萬海濱豪宅

2020-01-20 14:29

中東動盪 油價站上65美元

2020-01-20 23:34

影／英勇大叔！前方火燒車 他奮不顧身救出女駕駛

2020-01-20 17:13

樂施會：2153富人資產 勝46億人總和

2020-01-21 00:01

川普律師171頁長文回擊 籲參院快速宣判川普無罪

2020-01-21 02:50

達沃斯論壇 川普再戰環保少女

2020-01-21 00:04

德國陷華為難題！傳梅克爾延至3月歐盟峰會後決定立場

2020-01-20 23:15

巴克萊經濟學家：今年南韓半導體出口表現 可能優於台灣

2020-01-20 18:52

哈利、梅根小倆口出走 英國有人祝福、有人不屑

2020-01-20 14:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top