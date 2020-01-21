馬克宏、川普同意今年就數位稅爭議暫且休兵

法國外交官表示，法國總統馬克宏和美國總統川普暫且放下數位稅爭議，雙方都不會在今年實施懲罰性關稅。

馬克宏發布推文說：「與@realDonaldTrump在數位稅問題上談得很好，」「我們將共同努力達成良好協議，以避免關稅加劇。」

美法協議也化解歐盟和美國之間一觸即發的貿易戰僵局。上周，川普才和中國大陸簽署第一階段貿易協議，弭平了美中貿易戰。

彭博引述一位外交官指出，到2020年底前，法國和美國將會同歐洲夥伴國繼續磋商，致力就科技公司適當課稅達成一套全球性架構。