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89歲老翁不治 武漢肺炎累計死亡個案增至4宗

馬克宏、川普同意今年就數位稅爭議暫且休兵

2020-01-21 06:35經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

法國外交官表示，法國總統馬克宏和美國總統川普暫且放下數位稅爭議，雙方都不會在今年實施懲罰性關稅。

馬克宏發布推文說：「與@realDonaldTrump在數位稅問題上談得很好，」「我們將共同努力達成良好協議，以避免關稅加劇。」

美法協議也化解歐盟和美國之間一觸即發的貿易戰僵局。上周，川普才和中國大陸簽署第一階段貿易協議，弭平了美中貿易戰。

彭博引述一位外交官指出，到2020年底前，法國和美國將會同歐洲夥伴國繼續磋商，致力就科技公司適當課稅達成一套全球性架構。

這位不願具名的官員表示，馬克宏政府仍希望謀求的解決之道，要能配合經濟合作發展組織（OECD）所討論的安排。

法國總統馬克宏和美國總統川普暫且放下數位稅爭議，圖為兩人去年底在NATO高峰會場...
法國總統馬克宏和美國總統川普暫且放下數位稅爭議，圖為兩人去年底在NATO高峰會場合碰面的鏡頭。路透
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法國馬克宏川普

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