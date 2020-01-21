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川普律師171頁長文回擊 籲參院快速宣判川普無罪

2020-01-21 02:50世界日報 記者羅曉媛／華盛頓報導

川普的律師團隊20日敦促參院迅速拒絕對川普發起的彈劾指控。 美聯社
川普的律師團隊20日敦促參院迅速拒絕對川普發起的彈劾指控。 美聯社
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美國總統川普的律師20日向參院遞交訴書(brief)，敦促參院迅速拒絕對川普發起的彈劾指控。眾院民主黨20日立即做出回應。民主黨的七名彈劾經理人在這份九頁紙的回應中，反駁彈劾川普的過程是幕後操弄，反而是保護美國不受一個聲稱自己凌駕於法律之上者的侵犯，「制憲人有意在憲法中允許參院移除像川普這樣的總統，他濫用職權、欺騙選舉、出賣國家安全，忽視三權分立的制約與平衡」；他們並說，參院能否開展公平審判，取決於能否傳喚證人，收到白宮一直在阻攔的文件。

美國總統川普的律師20日向參院遞交訴書(brief)，敦促參院迅速拒絕對川普發起的彈劾指控，並將這些指控定為無效，控訴是眾院民主黨為了打擊川普在2020總統大選的領先勢頭，而發起的黨派努力。

川普的律師在長達171頁的訴書中指出，目前移交參院的彈劾條款是對美國憲法和民主制度的冒犯，這些條款本身，以及將它們呈現到參院面前的操弄過程，是眾院民主黨人明目張膽的政治行徑，必須遭到拒絕。

他們並在訴書中控訴眾院民主黨精心策劃了兩項站不住腳的彈劾條款，利用彈劾作為政治工具，來推翻2016年總統大選的結果，並干預2020年總統大選，「所有這一切，都是的對美國憲法的危險顛覆，參院應該迅速有力的予以譴責。」

此舉被視為川普一方對眾院民主黨的新一輪反擊，將在川普彈劾案扮演「檢察官」角色的7位眾議員，18日提出111頁訴書，羅列證據指控川普濫用總統職權，企圖借外國政府之手來影響2020年總統選舉，並在東窗事發之後千方百計妨害國會調查，稱其行為是「美國憲法制定者最糟的噩夢」。

川普律師團隨即向參院發表六頁紙的正式回應，質疑將川普推向彈劾程序的過程，稱彈劾條款在憲法上無效，反咬掌控眾議院的民主黨人「膽大妄為、違法亂紀」(brazen and unlawful attempt)，試圖翻2016年的總統選舉結果，侵害美國人民自由選舉總統的權利。

川普民主黨檢察官彈劾案
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