佛州監獄囚犯列當地居民 人口普查惹爭議

佛羅里達州薩姆特郡(Sumter County)聯邦監獄關押因貪腐和詐欺被判刑的前國會女眾議員柯琳‧布朗(Corrine Brown)，以及長年性侵少女的前體操代表隊醫納瑟(Larry Nassar)等6162名囚犯，而這些囚犯在人口普查局(Census Bureau)進行人口普查時，都將屬於薩姆特郡「居民」，招致「監獄傑利蠑螈」(prison gerrymandering)的批評，影響國會選區畫分、聯邦與地方政府預算分配。

政治術語「傑利蠑螈」(gerrymandering)原指候選人為了在選舉中獲得優勢和政治利益，使用不正確的數據，不公正的畫分選區。

人口普查局表示，薩姆特郡聯邦矯治設施的囚犯人數將與佛州最貧窮的「村莊」，共同算作薩姆特郡居民，意味囚犯人數讓成為州議員重畫地區和國會選區的依據之一。

研究大型犯罪及其對社會影響的非營利組織「監獄政策計畫」(Prison Policy Initiative)法律主任雅莉克斯‧凱斯圖拉(Aleks Kajstura)說，薩姆特這種小郊區「影響很大」，形容這是「監獄傑利蠑螈」。

矯治中心越大，收容人數越多，且越可能蓋在居民稀少的偏僻地區；威斯康辛州有五個偏鄉縣市人口中，逾半人數為囚犯。

凱斯圖拉說，「我們認為，每個人都應該根據最後居住地址登記人口。」

薩姆特郡的監獄總人數占該郡12萬8754人口的6.4%，佛州總人口約2120萬人中，超過1%為受刑人。

在薩姆特郡，隨著「村莊」人口成長，受刑人與總人口的比率下降；2011年，超過10%的該郡「居民」身陷囹圄。

薩姆特經濟發展主任卡拉喬納(Frank Calascione)說，聯邦監獄的數字占該據總人口數的比率極小、影響甚微，且選區根據地理畫定而非人口，「薩姆特人口在2010到2018年成長37.8%，主要受到村莊退休社區人口擴張帶動」。

選區包括薩姆特的州參議員貝斯利(Dennis Baxley，共和黨)表示，雖然人口普查方式招致批評，但他認為這是最有邏輯且最簡單的方式，而監獄傑利蠑螈言之過重。