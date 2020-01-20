有玄機！美國人口普查明起跑 天寒地凍的阿拉斯加是首站

2020年美國人口普查21日在阿拉斯加州揭開序幕。 美聯社 分享 facebook

2020年人口普查21日在阿拉斯加州揭開序幕，人口普查局長將親自到瀕臨白令海(Bering Sea)的偏遠社區土克蘇克灣(Toksook Bay)進行第一項人口統計。

人口普查從阿拉斯加展開，是因為當地天寒地凍、人口稀疏，有些村子只有在土地凍結時才能出入。在1月逐戶登門統計人口，可避免開春解凍後民眾外出漁獵。

美國人口普查局長將親自到瀕臨白令海(Bering Sea)的偏遠社區土克蘇克灣(Toksook Bay)進行第一項人口統計。 美聯社 分享 facebook

土克蘇克灣過去屬於俄羅斯領土，直到1867年被美國政府買下；小鎮上僅有661位居民，鎮上沒有旅館也沒有電影院，更看不到工廠或柏油路。

鎮上所有人的房子都盤據在一塊，門前可以看到曬魚桿和雪上摩托車，看到四門房車的機率比卡車還多一些；房屋特別漆上萊姆綠、紫色或螢光藍等鮮豔的色彩，在白雪靄靄的環境中增加識別度，但外人也難以分辨海域和村莊的邊界從何處開始。

普查局人員皮圖卡(Robert Pitka)，同時也是當地的部落管理員表示，他已經花費超過一年的時間為這次的普查工作做準備；他將這次的普查形容有如歷史性般的重大，皮圖卡說：「我只能說這對我們真的很特別。」

全美其他地區將在3月中間展開普查，民眾可上網或用電話答覆問卷。人口普查局預定在3月第二個星期寄出第一輪通知，說明如何參加普查。其後將對沒有答覆問卷的家庭再郵寄多達四輪通知，包括寄出書面問卷。

今年是人口普查局首次鼓勵大多數民眾上網答覆問卷，約有四分之三家庭會接到這種邀請。不過，普查局知道有些社區不太容易上網，因此約有四分之一家庭會收到郵寄的書面問卷。5月間普查局將開始派出普查員，到沒有透過網路、電話或郵件答覆問卷的家庭登門當面進行普查。

普查問題包括家裡有多少人、住所是自有或租的，以及填表人的年齡、種族和性別。問卷也詢問當事人是否拉美裔，以及當初來自哪個國家。種族問題也會詢問國家來源。家裡所有成員都必須填寫年齡、性別和種族，或由填表人為他們填寫。他們也必須說明與填表人的關係，以及他們是否住在別的地方，像是在外地上大學。同性伴侶也首次得以表明他們是配偶或未婚伴侶。

人口普查將統計住在美國和美國五個屬地的所有居民，包括非公民和非法移民，以及暫時派駐國外的軍事人員。

根據聯邦法，普查問卷的所有答覆完全保密，只能用於統計作業，不得與其他機構分享。

每一個人都應該重視人口普查，因為這將用以決定未來10年你在國會的代表、能在哪些地方成立新企業、當地學校的擁擠程度，以及本地公路能否獲得修理經費。2020年人口普查也將協助決定1兆5000億美元聯邦開支如何分配，以及每一州有多少國會席次。