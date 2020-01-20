參院審彈劾川普總統案聽審嚴格 「違者坐牢 」

國會參院正加強準備，定22日展開審理川普總統彈劾案。(美聯社) 分享 facebook

參院審彈劾川普總統案時，每天開始前都會宣布「所有人必須保持肅靜，違者坐牢」，而後擔任陪審團的100名參議員必須坐著數小時，聽審眾院檢察官、川普總統法律團隊和可能會有的證人談話，在聽審結束前不得使用手機、不能交談也不准離席。

這項公告最初在1868年彈劾前總統詹森(Andrew Johnson)時宣布，就算在1999年前總統柯林頓(Bill Clinton)開始遭彈劾時，智慧手機也尚未問世。因此參議員在2020年能夠重溫與外界斷聯的感覺，在參院只能聽審，連要和身邊的人長談或走到參院某些區域也不被允許。

多數人只能坐在位置上，專住於眼前案件。

雖然參議員可能私下抱怨，也可能偶爾違規，但他們認為此規定合情合理，因為他正執行神聖職責，考慮是否將美國總統趕下台。

不少議員表示支持，他們認為不用手機更能專心；民主黨參議員庫恩斯(Chris Coons，德拉瓦州)表示，彈劾案值得大家全心全意審理。

雖然參院限用手機並非新規定，但近年變得較為寬鬆。庫恩斯表示，十年前光是看一下手機就會被訓斥，但現在許多參議員常常傳簡訊或在等待發言或表決時滑手機，參院審理時也不只一次傳出手機鈴聲。

不過有些參議員則還在適應，像是范士丹(Dianne Feinstein，加州)趁空滑手機，而後一名幕僚提醒她應該陪同大法官羅伯茲(John Roberts)入席。

參院禁止手機和其他與彈劾案無關的材料，這表示參議員之後才能處理參院或其他事務。這項挑戰對於四位民主黨總統參選人格外棘手，2月3日即將舉行愛阿華州「黨團會議」選舉，桑德斯(Bernie Sanders，佛蒙特州)日前坦承，他擔心此規定會影響選情。

當然參議員不會完全與世隔絕，如果有重要事情，幕僚可以在參院衣帽間傳遞紙條告知。