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參院聽審設限嚴 禁止轉播、禁止越線 媒體採訪大考驗

2020-01-20 20:05世界日報 編譯孫梁╱綜合19日電

參院對報導川普總統的彈劾審判做出嚴格限制，包括設立分開記者與參議員的警戒線，和不准媒體在現場架設攝像機。部分媒體擔憂，參院共和黨領袖的限制性規定可能妨礙他們的採訪，甚至專門連報導國會會議的C-SPAN台也呼籲參院允許他們在現場拍攝，而不是依靠受到政府控制的攝像機。

記者在白宮受到限制不足為奇，但作為親民的國會被視為記者報導的安全場所。洛杉磯時報記者莎拉·威爾表示：「記者與參議員是互惠關係，他們希望與我們交流，因為他們要知道我們是如何把他們的訊息傳達給選民，但對報導做出限制讓我們震驚。」

參院將在21日開始彈劾審判，對記者的限制包括在參議員進出會場的通道拉起警戒線，記者不能越過，參議員邊走邊接受記者的採訪將受到限制。而過去數十年，記者是可不受約束地出入大廳和走廊。

McClatchy出版公司記者艾瑪·杜梅恩表示，對記者的限制太可笑，她上周採訪一位參議員時，就被國會警察粗暴干涉，說她只有站到警戒線外，才能繼續採訪。

記者不能進入參院大廳是多年的規矩，但他們可在參院後上方的記者席就坐。如今記者到記者席也要接受安檢，不准攜帶非法的電子產品入場，使記者擔憂能否迅速發稿。

記者表示，在歷史性的彈劾審判中，限制措施使他們更難紀錄和傳出現場的氣氛，包括哪些參議員打瞌睡和心有旁騖。參院大廳的畫面將由參院辦公室控制的攝像機轉播，而不是獨立的新聞機構，與國情咨文的報導完全不同。

C-SPAN頻道的記者表示：「參院的攝像機都受到嚴格控制，會播放發言者的畫面，也可能有部分會場的遠鏡頭，但不能顯示其他人在聆聽發言時有何反應。如果使用我們的攝像機，就會更豐富地反映出整個會場的畫面。」

C-SPAN頻道去年12月致函參院多數黨領袖麥康諾，正式提出了轉播要求，但迄今沒有得到回音。

警察洛杉磯共和黨

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