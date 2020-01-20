川普辯護顧問：總統即使濫權 也不會被彈劾下台

哈佛大學法學院前教授德修維茲擔任川普總統的彈劾審理顧問。( 取自ABC視頻) 分享 facebook

著名的哈佛大學法學院前教授德修維茲(Alan Dershowitz)將擔任川普總統的彈劾審理顧問，他19日表示，總統不會因為濫權被彈劾或罷免，也毋須傳喚更多證人；德修維茲向來批評前特別檢察官史達(Kenneth Starr)，甚至稱他威脅美國自由，但兩人目前都是川普辯護團隊的成員。

他表示，「我將秉持與偉大大法官柯提斯很類似的論點」，「稱他們為荒謬主義者侮辱了美國歷史最偉大的法官，這個論點很強，參院必須聽。」

德修維茲指的荒謬主義是回應眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)在同個節目上所言，「總統的荒謬主義立場可能送走阿拉斯加州、阻擋前政府對俄羅斯的制裁、誘迫俄國介入下一場選舉；我認為，他們所辯論的是總統不能因為濫權遭彈劾。」

德修維茲另在有線電視新聞網(CNN)節目「美國國情」(State of the Union)上表示，「若我的申論成功且戰勝，那麼就不需要證人。」

最近加入川普辯護團隊的前獨立檢察官的雷伊(Robert Ray)說：「光是濫權，鑑觀歷史，類似妨礙國會，這類彈劾條款早就嘗試彈劾總統未果；彈劾的核心在於犯下叛國、賄賂等情事，即其他嚴重罪行和不檢行為。」

德修維茲與史達向來不對盤，但兩人目前通力為川普辯護。

史達在多項促成總統彈劾案的調查中扮演要角，他1994年被眾院賦權調查前總統柯林頓夫婦(Bill and Hillary Clinton)房地產交易的合法性，隨後查出柯林頓1990年代與白宮前實習生莫妮卡‧陸文斯基(Monica Lewinsky)及寶拉·瓊斯(Paula Jones)的性醜聞；史達1998年在白水案(Whitewater)中，向眾院共和黨提出足以彈劾總統的調查報告。

德修維茲執掌哈佛教鞭前倡議公民自由，他在1996年的一本書中篇章批評史達的獨立調查委員會威脅民主且危害自由。