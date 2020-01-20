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想落腳最佳退休州 美國佛州3濱海鎮平價友善

2020-01-20 17:00世界日報 編譯樊蕙╱綜合報導

個人理財網站WalletHub根據各項價格可負擔的程度、生活品質以及醫療照護等標準，針對全美各州進行評量與排名後，將佛羅里達州列為退休生活最理想的州。

佛羅里達州不僅擁有美麗的海灘、溫和的氣候、州政府更不徵收所得稅；當然該州也不是完美無缺，夏季通常氣候炎熱潮濕，海岸更容易遭受颶風侵襲，而且因為人口眾多，許多城市已經出現交通堵塞與雜亂無序的問題。

佛羅里達州在其他最佳退休地點的研究中也名列前茅；消費者理財網站Bankrate將該州列為第五名；而理財資訊網站Kiplinger也把該州列為第八名。

理財網站SmartAsset研究發現，搬到該州居住的退休人數，以大幅差距居全國各州之冠，將近6萬9000名60歲以上民眾搬到該州，而第二名的亞利桑納州只有3萬1000多名退休人士遷入。

大批退休人士湧入，意味佛羅里達州最熱門的幾個城市生活費用高，但還是有許多地方價格相當親民。

例如彭塔哥達(Punta Gorda)不僅犯罪率低、氣氛友善，生活開銷低於平均值，又靠近海灘。

棕櫚海岸(Palm Coast)這個較少人注意到的地點，最近被專欄作家卡提·希爾(Catey Hill)推薦給尋找平價海邊小鎮的退休族群；當地有長達70哩的沿海內陸水道與運河，125哩的步道與自行車道，生活開銷也合理，大致與全國平均水準持平，房價中位數約21萬5千美元。

麥爾茲堡(Fort Myers)被「美國新聞與世界報導」稱為「佛羅里達州南部的中型河濱城市，距離墨西哥灣海灘只有一石之遙」，並把這裡列為全美最佳退休城市；這裡的各項價格也相當低廉，生活開銷只比全國平均高一點，房價中位數也只有20多萬美元。

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