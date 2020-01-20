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每次換工作都領出401(k) 現在他好後悔

2020-01-20 16:48世界日報 編譯樊蕙╱綜合報導

許多人在401(k)退休帳戶裡存了幾千美元，看起來為數不小，就在離職時領出來花掉；37歲的理財部落客康明斯(DJ Cummins)這樣做了四次，如今卻後悔莫及。

康明斯大學畢業後，換了幾份工作，也經營個人理財部落格；他說他不知道退休計畫資金轉存(rollover)或許多理財常識，「我只知道我不想把錢留在我的前東家那裡。」

其中最大的一筆錢高達7000美元，康明斯用來買屋出租，他說後來發現這是個正確決定；但還有一筆6000美元被他拿去付買車的頭期款；康明斯表示：「我領光退休帳戶來舉債，並不是明智之舉；早知道我就把每一筆退休計畫資金轉存，而不是當作離職金。」

他的退休計畫總金額約有2萬美元，不包括原本可能的獲利；有鑑於過去10年股市飆漲，康明斯估算自己的退休存款本來可以多六位數；他說：「我不敢去算。」

理財諮詢網站Betterment的專業理財顧問霍曼(Nick Holeman)說，換工作時可以選擇把錢留在舊的401(k)退休帳戶，但這並不是最佳選項，因不能再存錢進去，而且管理不便。假設新東家接受資金轉存，就應把所有存款集中在同一個帳戶裡，方便管理。

但如果新計畫提供的投資選擇不理想，或是相關收費太高，民眾也可以考慮第三種選項，就是把401(k)帳戶裡的錢轉移到個人退休帳戶(IRA)或羅斯個人退休帳戶(Roth IRA)。

總之，換工作時千萬不要領出401(k)帳戶裡的錢，而是應該轉存資金，並且直接從舊帳戶轉進新帳戶；在59.5歲之前提領401(k)，必須支付10%的罰金，還會讓自己的退休存款減少。

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