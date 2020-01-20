反川示威減弱？ 維權人士：火力集中11月大選

川普總統下令擊殺伊朗「聖城部隊」指揮官蘇雷曼尼(Qassem Soleimani)並表示將在中東增兵，約100人在芝加哥湖濱公路高舉「伊朗無戰爭」的告示牌抗議；約200人頂著冷冽天氣在波士頓附近遊行，數十人在洛杉磯市政廳階梯靜坐，全美各地都有零星抗議活動。

川普上任三年過去，數百萬人參加華盛頓等地的女性遊行，這些典型的溫和抗議活動成為今日最常見的反川行動。

社運人士說，抗議人數不該被視為在11月缺乏活力或動力投票反川的象徵。

今年的反川活動更有組織且聚焦行動，許多人不再抗議，而是代表參選人登門拜訪，郵寄明信片給選民，倡議特定競選議題。

川普就任迄今，美國出現種族、宗教裂痕，各項遊行反映多元。

過去幾周來，多項小活動取代單一大活動，著重氣候變遷、移民和生殖權等問題，這些也是18日華府附近抗議民眾最關切的議題。

30歲的小學教師羅謝爾‧麥格(Rochelle McGurn)說：「我教很多移民學生，在像這樣的政治時刻，我希望確保利用我的聲音為他們發聲；他們不需要覺得有歸屬，因為他們本來就有。」

請願網站「moveon.org」動員經理凱特‧亞歷山大(Kate Alexander)同意說道：「並非較少人被動員，而是他們被調動做另一些事。」

伊利諾大學(University of Illinois)社會學教授薩依德(Atef Said)說，社運活動隨時間演進，反川活動是全球性的，無論川普連任與否都將持續，但「活動人數總是有起落」。

夏洛特北卡羅來納大學(UNC Charlotte)大四學生、21歲的馬雅‧威爾斯(Maya Wells)曾在活動中演講，她是波斯裔美國人，也有家人在伊朗；她不在意出席人數，而是人們願意花時間外出抗議的事實。

威爾斯說：「我的部分朋友曾是保守派人士且投票支持川普，如今轉而反川」；她自信認為，近期反川抗議不會是最後一場。