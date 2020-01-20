賭城槍展登場 距大屠殺槍案地僅3哩

在限槍呼聲高漲和槍枝銷售下降之際，今年的槍枝生產商年會和槍展本周在拉斯維加斯登場，地點距美國史上最致命的槍擊案地點僅約三哩，主辦方為遊說組織的全國射擊運動基金會，展會預計將有6萬人參加，包括獵人、軍方和執法部門的代表，內政部長伯恩哈特將發表主旨演講。

共和黨執政時期的槍枝銷售往往會減少，因為槍主不擔憂國會可能採取限槍措施，因此沒有儲備槍枝的必要。但在川普政府過去三年時期，由於爆發了拉斯維加斯槍案和其他嚴重槍案，限槍的呼聲高漲，要求禁止銷售部分武器。

由於限槍舉措在國會陷入僵局，部分州的限制措施受到關注，包括民主黨控制的維吉尼亞州準備推出一系列限槍政策，導致數千名擁槍組織的成員20日要在維州舉行抗議造勢活動。槍枝生產商也在密切關注，是否會影響到未來的槍枝政策。

槍枝銷售下滑幾乎遍布槍枝產業各領域，包括三大生產商Ruger、Remington和Colt在內。

Colt作為美國最全面的槍枝生產商，已決定暫停生產AR-15步槍。Ruger公司去年的槍枝銷售下跌20%，已採取裁員和限產措施。Remington公司2018年剛從破產中復甦，但因受到槍案受害家庭控告，仍在面臨調查，提控的是康州珊迪虎克小學的槍案受害人家庭。

Ruger公司執行長表示，為了應對銷售下滑和度過難關，他們決定不採用大幅降價的措施，而是要調整生產佈局。

在最近多起大規模槍案中，包括拉斯維加斯、奧蘭多夜總會和佛羅里達州高中的槍案，槍手都是使用AR系列步槍，導致槍枝生產商的處境尷尬，而AR系列槍近年來因為受歡迎而促使廠家利潤升高。

喬治亞州一個手槍製造業主表示，他的公司是家庭企業，製作的手槍全是使用美國零組件，拉斯維加斯槍展對建立客戶關係和推出新產品很重要。但公司去年的銷售下跌，憲法第二修正案規定的擁槍權，如今也受到前所未有的挑戰。