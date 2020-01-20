涉人口販運 華裔夫婦遭FBI通緝

聯邦調查局（FBI）本月15日對密蘇里州堪薩斯城組織賣淫集團的一對華裔夫妻發出通緝令，盼民眾協助提供線索。

FBI新聞稿說，李旭剛（Shu Gang L，以下均音譯）與潘薇莉（Wei Li Pang）的英文名字分別為詹姆斯（James）與琳達（Linda），兩人都是來自中國的永久居民，2006年到2007年間住在堪薩斯城的歐弗蘭公園（Overland Park），2006年起涉及不法。

FBI調查發現，他們專找無身分的中國女子，強迫她們跨州前往堪薩斯城，利用暴力和詐騙強迫受害女子在他們經營的多間按摩院賣淫，抽取她們的所得；2006年5月到2007年5月間，這對夫妻至少跨州運送五名女性並強迫她們從事發法性行為。

潘薇莉2008年12月在密蘇里州堪薩斯城的地方法院認罪兩項指控，2010年7月20日她未出席聽審，聯邦當局對她發出逮捕令；李旭剛2008年3月被密蘇里州堪薩斯城的地方法院陪審團指控四項罪名。

FBI表示，兩名嫌犯可能共同行動，若民眾知悉相關消息，請撥打i-800-CALL-FBI（1-800-225-5324）或上網（tips.fbi.gov）通報。

涉人口販運，華人夫婦遭FBI通緝。圖／世界日報提供 分享 facebook